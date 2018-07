Lebedevová a Abakumovová definitívne prišli o medaily z OH 2008

Taťjana Lebedevová, archívna snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Lausanne 26. júla (TASR) - Ruské atlétky Taťjana Lebedevová a Maria Abakumovová neuspeli s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Definitívne tak prídu o dokopy tri strieborné medaily z OH 2008 v Pekingu, ktoré im Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odobral po pozitívnych dopingových nálezoch.CAS vo štvrtok potvrdil verdikt MOV z roku 2016 o diskvalifikácii oboch ruských olympijských medailistiek ako aj ich krajanky Jekateriny Gnidenkovej. U všetkých troch športovkýň odhalili pri opakovanom testovaní odobraných vzoriek prítomnosť anabolického steroidu turinabol. CAS vo svojom vyhlásení uviedol, že ruské reprezentantky nedokázali na májovom odvolacom súde v Lausanne preukázať, že metódy použité pri opakovanom testovaní neboli vedecky validné.Lebedevová získala na OH 2008 striebro v diaľke i trojskoku. Štyridsaťročná Ruska je olympijskou šampiónkou v diaľke z Atén 2004 a okrem toho má v zbierke aj striebro zo Sydney 2000 a bronz z Atén 2004 v trojskoku. Abakumovová vybojovala v Pekingu 2008 striebornú medailu v oštepe. Dráhová cyklistka Gnidenková obsadila na OH 2012 v Londýne ôsme miesto v keirine.