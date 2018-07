TIPSPORT LIGA: Košičania odštartovali prípravu na ľade

Hokejisti HC Košice vykorčuľovali na ľad na úvodný tréning v Crow aréne v Košiciach 26. júla 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Káder HC Košice:



Brankári: Vladislav Habal, Stanislav Škorvánek



Obrancovia: Václav Čížek, Martin Dudáš, Patrik Koch, Jimmy McDowell, Martin Lenďák, Christián Michalčin, Klemen Pretnar, Jere Pulli, Eduard Šedivý



Útočníci: Evan Brophey, Peter Galamboš, Tomáš Hričina, Petr Kafka, Tomáš Klíma, Ladislav Nagy, Tomáš Netík, Šimon Petráš, Gabriel Spilar, Jakub Suja, Dávid Šoltés, Filip Vrábeľ, Roman Žitný



na skúške:



Oliver Jokeľ, Dalibor Mikula, Martin Krajňák



Program prípravných zápasov HC Košice:



Utorok, 7. augusta, 18.00: HC Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec (Crow aréna, Košice)



Štvrtok, 16. augusta, 15.30: GKS Tychy - HC Košice (Memoriál P. Zábojníka vo Zvolene)



Piatok, 17. augusta, 12.00: HC Košice - Graz 99'ers (Memoriál P. Zábojníka vo Zvolene)



Sobota, 18. augusta, 12.00: KAC Klagenfurt - HC Košice (Memoriál P. Zábojníka vo Zvolene)



Štvrtok, 23. augusta, 18.00: DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Košice



Štvrtok, 30. augusta, 20.00: HC Košice - HC Orli Znojmo (Tatranský pohár v Poprade)



Sobota, 1. septembra, 15.00: Rapaces de Gap - HC Košice (Tatranský pohár)



Nedeľa, 2. septembra: o umiestnenie (Tatranský pohár)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. júla (TASR) - Hokejisti HC Košice odštartovali ďalšiu fázu prípravy na novú sezónu zatiaľ bez väčšiny legionárov. Tréneri Roman Šimíček a Marcel Šimurda viedli na prvom tréningu na ľade dve skupiny, v ktorých sa k mužstvu pridalo viacero hráčov z juniorského tímu. Z nových posíl s tímom trénovali obranca Martin Lenďák a útočník Peter Galamboš, ktorý sa teší na novú výzvu.Odchovanec Martina bol jednou z prvých predsezónnych posíl a s "oceliarmi" absolvoval aj prípravu "na suchu". Do nového pôsobiska prišiel s ambíciou hrať o vyššie priečky, než tomu bolo počas dlhoročného pôsobenia v materskom klube.uviedol Galamboš.Košické A-mužstvo bude v príprave využívať ľad v Crow aréne, ktorá bude aj dejiskom ich jediného domáceho prípravného zápasu. Tréneri dajú v príprave príležitosť aj viacerým hráčom z juniorky a aj trojici Oliver Jokeľ, Dalibor Mikula, Martin Krajňák, ktorá je v tíme na skúške.Kompletný tím sa zíde až počas nasledujúceho týždňa, keď pricestujú aj očakávané posily Tomáš Netík, Evan Brophey, Klemen Pretnar či Ladislav Nagy, ktorý len pred pár dňami predĺžil zmluvu.uviedol Šimíček. Vedenie klubu dávnejšie avizovalo, že pri angažovaní nových posíl bude trvať na tom, aby všetci hráči absolvovali spoločnú prípravu. Po dohode sa však viacerí legionári pripravovali individuálne, no tréner Šimíček sa neobáva, že by prišli nepripravení.Košickí hokejisti vstúpia do novej sezóny s ambíciou napraviť dve predošlé. V oboch vypadli už vo štvrťfinále, čo nároční fanúšikovia považujú za neúspech.poznamenal tréner Šimíček.