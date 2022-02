LeBron James sa do diania v NBA vrátil vo veľkom štýle a Lakers predviedli proti Knicks skvelý obrat

Bál sa zaťažiť koleno

Dobrý výkon nestačil

6.2.2022 (Webnoviny.sk) - Americký basketbalista LeBron James zaznamenal triumfálny návrat do NBA po päťzápasovej pauze zavinenej zranením kolena.K triumfu Los Angeles Lakers nad New York Knicks 122:115 po predĺžení prispel 29 bodmi, 13 doskokmi a 10 asistenciami, čo je jeho štvrtý triple-double v sezóne, piaty proti Knicks a stotretí v kariére.Lakers v druhej štvrtine zaostávali za Knicks 41:62 a v tretej štvrtine aj 61:75, napriek tomu zvíťazili. Ide o najväčší obrat šampióna spred dvoch sezón z Kalifornie od roku 2015, keď zdolal tím Denveru z manka 21 bodov."Spočiatku som sa bál zaťažiť koleno, ale po prvej štvrtine som to uvoľnil a mohol som hrať basketbal. Som šťastný, že aj pár mojich akcií pomohlo k nášmu víťazstvu," komentoval 37-ročný LeBron James."Je to stále neuveriteľný hráč. Myslím si, že voľno mu prospelo. Nechceli sme ho zaťažiť 39 minútami na ihrisku, ale ovplyvnilo to aj predĺženie. Bola to výnimočná noc a veľký výkon Jamesa," pochválil svojho hviezdneho zverenca tréner Frank Vogel.Okrem Jamesa mali veľký podiel na tesnom triumfe Lakers aj Anthony Davis a Malik Monk. Davis k 28 bodom pridal aj 17 doskokov a Monk sa blysol 29 bodmi.Na druhej strane hosťom z New Yorku nestačilo ani kariérne maximum RJ Barretta, ktorý nahádzal do domáceho koša 36 bodov."Vrátil sa a ukázal sa v plnej kráse. Je to stále náš líder v šatni aj na ihrisku. Bol veľmi efektívny v streľbe z poľa," pochválil Jamesa Anthony Davis. Tento 28-ročný pivot dosiahol triple-double vo štvrtom zápase za sebou.Knicks prehrali ôsmy z ostatných desiatich duelov a majú nad čím premýšľať. "Tento zápas sme mohli vyhrať. Bol to vo všeobecnosti dobrý výkon z našej strany, ale nie dosť dobrý na víťazstvo," uviedol RJ Barrett."Páčil sa mi náš začiatok, ale v tretej štvrtine prišli problémy. Potom sme zabojovali, ale tesne nám to nevyšlo," doplnil tréner Knicks Tom Thibodeau.