Rjoju Kobajaši vybojoval v skokoch na lyžiach na strednom mostíku olympijské zlato pre Japonsko po 50 rokoch

6.2.2022 - Japonec Rjoju Kobajaši vyhral v tejto sezóne Svetového pohára sedem pretekov, stal sa suverénnym víťazom Turné štyroch mostíkov a od nedele je už aj majiteľom olympijskej zlatej medaily.Na strednom mostíku v horskom stredisku Čang-Ťia-Kchou Kobajaši v súčte oboch kôl triumfoval s náskokom 4,2 bodu pred rakúskym veteránom Manuelom Fettnerom a 9,1 bodu pred Poliakom Dawidom Kubackým.Kobajaši vďaka zisku svojej prvej olympijskej medaily po 50 rokoch nadviazal na triumf krajana Jukia Kasaju zo ZOH v Sappore v roku 1972.Druhý muž aktuálneho poradia Svetového pohára v prvom kole pristál na značke 104,5 m a s bodovým hodnotením 145,4 ho suverénne vyhral.V druhom kole už 25-ročný Japonec nepodal taký oslnivý výkon, ale aj piata priečka s 99,5 m a 129,6 bodu mu stačili na celkový zaslúžený triumf.Po dvojnásobnom medailovom zásahu zo súťaže žien zo soboty tentoraz zostali bez medaily Slovinci, lebo Peter Prevc neudržal druhé miesto po prvom kole a klesol na štvrté.Šiesty skončil trojnásobný olympijský víťaz Poliak Kamil Stoch, ktorý sa vrátil do diania po zranení ľavej nohy. Dvojnásobný šampión spod piatich kruhov Nemec Andreas Wellinger nestihol ZOH v Pekingu pre pozitívny test na koronavírus.Jeho krajan Karl Geiger, ktorý prišiel do Číny v pozícii lídra Svetového pohára, obsadil pätnástu priečku. "Neviem vysvetliť, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Som sklamaný," komentoval Geiger.Čo sa týka strieborného Fettnera, vo veku 36 rokov, 7 mesiacov a 22 dní sa stal druhým najstarším medailistom z olympijských pretekov po Japoncovi Noriakim Kasaiovi. Ten získal striebro a bronz v Soči 2014 ako 41-ročný."Som bez slov. V druhom kole som predviedol svoj najlepší skok a teraz niet šťastnejšieho človeka. Najmä preto, že tomuto striebru predchádzala dlhá cesta plná vzostupov a pádov, ale všetko to stálo za to," uviedol Fettner pre ORF.