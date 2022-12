Led Zeppelin Symphonic zahrá najväčšie hity legendárnych Led Zeppelin

Rocková kapela, najlepší speváci z Londýna a symfonický orchester sa spojili, aby zahrali najväčšie hity Led Zeppelin v epickom meradle. Led Zeppelin Symphonic vyráža na svetové turné a neminú ani Bratislavu.



Led Zeppelin Symphonic zaznie 15. 5. 2023 o 20:00 v Incheba Expo Bratislava.

Viac ako 50 rokov sú Led Zeppelin zbožňovaní fanúšikmi po celom svete. Led Zeppelin Symphonic je skutočná, autentická hudba kapely Led Zeppelin v podaní rockovej kapely, skvelých spevákov z londýnskeho West Endu v sprievode veľkého symfonického orchestra. Viac ako 50 umelcov na scéne spoločne vytvára jedinečný zážitok pre všetkých fanúšikov legendárnej skupiny.



K trom fenomenálnym spevákom sa na pódiu pripája rocková kapela zložená z najlepších britských hudobníkov a symfonický orchester pod vedením Richarda Sidwella, muža, ktorý stojí za celou show Queen Symphonic – super úspešného svetového turné s hitmi legendárnych Queen, ktoré bolo aj u nás v Bratislave.

Gitarista Jimmy Page, spevák Robert Plant a bubeník John Bonham boli vo svojej dobe za búrlivákov a v niekoľkých svetových hoteloch mali dokonca pre svoje nevhodné správanie doživotný zákaz vstupu. Napriek tomu sa stali doslova ikonou rockovej hudby, zakladateľmi metalu aj hard rocku. Dodnes sú považovaní za jednu z najvplyvnejších kapiel sveta. Svojou hudbou pravidelne ohromovali fanúšikov, ktorí milovali ich extravagantné inšpirácie z iných kultúr i psychedelické motívy. Led Zeppelin svojou hudbou ovplyvnili celé generácie muzikantov a ich publikum. A údajne sú aj najviac pirátsky sťahovanou kapelou.

Hudba Led Zeppelin prenikla aj do filmu. V hollywoodskych trhákoch ako je Thor: Ragnarok doslovne „jačí“ Plantov vokál zo skladby Immigrant song, alebo vo filme Godzila znie najznámejší gitarový riff sveta zo Zeppelinovskej skladby Kashmir.



V bratislavskej Incheba Expo zahrajú Led Zeppelin Symphonic 25 ikonických piesní kapely Led Zeppelin, vrátane Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused a samozrejme Stairway To Heaven.

Nenechajte si ujsť ďalší hudobný zážitok v podaní kapely a symfonického orchestra 15. mája 2023 v Incheba Expo Bratislava.

Vstupenky k dispozícii v predpredaji siete Ticketportal.