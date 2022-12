Modul Orion obletel Mesiac a úspešne sa vrátil na Zem, NASA môže pokračovať v programe Artemis (video)

Nabudúce poletia aj astronauti

Prvý raz od programu Apollo

12.12.2022 - Modul Orion amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v nedeľu úspešne vrátil z misie k Mesiacu. Orion vstúpil do atmosféry rýchlosťou Mach 32, teda 32-násobkom rýchlosti zvuku, pričom vydržal teplotu 2 760 stupňov Celzia, a následne dopadol do vôd Tichého oceánu, západne od Baja California, neďaleko ostrova Guadalupe. Z vody ho rýchlo vytiahla loď amerického námorníctva.Vesmírna agentúra potrebovala úspešný návrat modulu na Zem, aby mohla ďalej podľa plánu pokračovať v príprave ďalšieho obletu Mesiaca, ktorý by mali v roku 2024 v Orione absolvovať štyria astronauti.Po tejto misii by malo v roku 2025 nasledovať pristátie dvoch ľudí na Mesiaci a neskôr i vybudovanie udržateľnej mesačnej základne. V rámci dlhodobého plánu je vyslanie expedície na Mars koncom tridsiatych rokov.Orion s tromi figurínami, ktoré boli vybavené rôznymi senzormi, preletel nad odvrátenou stranou Mesiaca a bol vzdialený len 130 kilometrov od jeho povrchu. Bolo to po prvý raz od programu Apollo spred 50 rokov, čo zemský modul priletel k Mesiacu.Modul na jeho testovací let, ktorý je súčasťou lunárneho programu Artemis, vyniesla do vesmíru raketa SLS.