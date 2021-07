Ledecká našla na olympiáde prvú premožiteľku a Titmusovej tréner od radosti takmer vytrhol zábradlie (video)

Musela si veriť

Trénerova reakcia hitom internetu

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Jeden z najočakávanejších plaveckých súbojov tokijskej olympiády sa skončil prekvapením. Fenomenálna Američanka Katie Ledecká hneď vo svojom prvom tokijskom finálovom štarte našla premožiteľku. Na 400 m voľný spôsob ju o 67 stotín sekundy zdolala Austrálčanka Ariarne Titmusová.Plavkyňa s prezývkou "Terminátorka" vo svojom finálovom debute pod piatimi kruhmi zaplávala nový olympijský rekord 3:56,69 min. Svetový rekord má hodnotu 3:56,46 min a dosiahla ho práve Ledecká pri svojej zlatej medailovej žatve pred piatimi rokmi na OH v Riu de Janeiro.Faktom je, že v Tokiu už nezopakuje svoj jagavý zápis z Ria so štyrmi zlatými medailami z individuálnych disciplín. Práve totiž našla prvú premožiteľku na olympijských hrách v kariére. "Toto je pravdepodobne to najväčšie, čo som mohla zažiť vo svojej kariére. Mám pocit, že lietam," skonštatovala 20-ročná rodáčka z Launcestonu na ostrove Tasmánia."Súperka plávala s rozumom a umne kontrolovala svoju pozíciu vpredu. Držala som sa jej zubami-nechtami, ale zostala tam až do konca. Mala lepších posledných 50 - 75 metrov. Viac som už nemohla urobiť," priznala o štyri roky staršia Ledecká."Už na dvojstovke som mala toho dosť. Vedela som, že sa chystá ešte niečo urobiť. Nikto si nemôže povedať, že len tak príde na olympiádu a zdolá Katie Ledeckú. Ona sem neprišla nepripravená. Musela som si veriť, aby som zvíťazila," reagovala Titmusová.Víťazstvo svojej zverenky silno prežíval tréner Dean Boxall. Jeho radosť po potvrdení výsledku bola bezhraničná. Na tribúne si strhol z tváre povinnú masku a začal vrieskať tak, že ho bolo počuť v celom 15-tisícovom, ale aktuálne takmer prázdnom, plaveckom stánku Tokyo Aquatics Centre.Potom sa oprel do skleneného zábradlia a tváril sa, že ho chce vytrhnúť zo zeme. Jeho emocionálne výbuchy radosti sa stali hitom internetu, keďže ich zverejnil Austrálsky olympijský tím na sociálnych sieťach."Videla som útržky z toho, on je veľmi emocionálny človek. Moje víťazstvo je rovnako aj jeho. Obetoval toho veľmi veľa, aby ma čo najlepšie pripravil. Jeho rodina aj práca išli bokom. Dal sto percent do toho, aby ako plavecký tréner priviedol niekoho až na olympijský vrchol. Bez neho by som tu nebola," zhodnotila Titmusová.Počas slávnosti odovzdávania medailí bol už Boxall oveľa zdržanlivejší. Keď si jeho zverenka prevzala zlatú medailu, neubránil sa slzám. "On plakal a ja som sa snažila zadržať emócie. Bolo krásne vidieť, čo všetko toto zlato pre neho znamená," dodala víťazka.