Letná olympiáda v Tokiu (bedminton): Repiská dosiahla historické víťazstvo pre Slovensko

26.7.2021 - Slovenská reprezentantka v bedmintone Martina Repiská vo svojom debute pod piatimi kruhmi zvládla úvodné vystúpenie v základnej F-skupine. V pondelok večer miestneho času zdolala Nikte Alejandru Sotomayorovú z Guatemaly hladko 2:0 (19, 12).Druhý zápas na OH v Tokiu absolvuje Repiská v stredu proti favorizovanej Kanaďanke Michelle Liovej, do vyraďovacej časti postúpi víťazka tohto duelu.Repiská pre Slovensko dosiahla premiérový bedmintonový olympijský triumf, ktorý sa v minulosti nepodarilo získať jej predchodkyniam. Slovenka ani raz neprehrávala.V prvom sete si postupne vypracovala aj sedembodový náskok (14:7 resp. 15:8), no koncovka bola dramatická. Za stavu 19:19 však zvládla nasledujúce dve hry a získala prvý set. V druhom sete to už bola jasná záležitosť z pohľadu slovenskej hráčky. Jej náskok rýchlo narastal, priebežne viedla aj o 11 bodov (16:5 resp. 18:7) a napokon na triumf 21:12 využila hneď prvý mečbal.