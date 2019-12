Ledecká vyhrala zjazd v Lake Louise: Nádherné preteky

Ester Ledecká v Lake Louise Foto: TASR/AP Ester Ledecká v Lake Louise Foto: TASR/AP

Výsledky zjazdu SP v Lake Louise:



1. Ester Ledecká (ČR) 1:31,87 min, 2. Corinne Suterová (Švaj.) +0,35 s, 3. Stephanie Venierová (Rak.) +0,45, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.), Nina Ortlieb (Rak.) obe +0,66, 6. Sofia Goggiová (Tal.) +0,69, 7. Nicole Schmidhoferová (Rak.) +0,74, 8. Kira Weidleová (Nem.) +0,82, 9. Nicol Delagová (Tal.) +0,94, 10. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,96



Celkové poradie SP (po 5 súťažiach):



1. Shiffrinová 366 bodov, 2. Michelle Gisinová (Švaj.) 160, 3. Petra VLHOVÁ (SR) 138, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) 128, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 125, 6. Marta Bassinová (Tal.) 122



Poradie zjazdu (1):



1. Ledecká 100, 2. Suterová 80, 3. Venierová 60, 4. Rebensburgová, Ortliebová 50, 6. Goggiová 40

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lake Louise 7. decembra (TASR) - Češka Ester Ledecká senzačne triumfovala v úvodnom zjazde tejto sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok. V kanadskom Lake Louise v piatok zvíťazila časom 1:31,87 min, keď so štartovým číslom 26 o 35 stotín sekundy prekonala dovtedajšiu líderku Corinne Suterovú zo Švajčiarska. Tretia bola Rakúšanka Stephanie Venierová, ktorá zaostala o 0,45 s. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová v Kanade neštartuje.Úradujúca olympijská šampiónka v super-G aj na snouborde bola doteraz v zjazde SP najlepšie siedma. Tento výsledok dosiahla predvlani práve v Lake Louise. V stredisku sa jej darí, vlani v ňom obsadila desiatu pozíciu a v tohtotýždňových tréningoch skončila na ôsmej a piatej priečke. Formu si preniesla aj do súťaže, na prvých dvoch medzičasoch len tesne zaostávala, na treťom už viedla a svoj náskok zvyšovala až do cieľa. Premiérové prvenstvo na podujatí lyžiarskeho seriálu dosiahla vo veku 24 rokov. "Je to skvelý pocit. Sú to nádherné preteky. Som nadšená z mojej jazdy a pokiaľ to takto pôjde ďalej, budem rada," citoval Ledeckú portál Laola1.Piatok prial vyšším štartovým číslam, s tridsiatkou obsadila štvrté miesto Rakúšanka Nina Ortliebová, ktorej doterajším najlepším umiestnením bola jedenásta priečka spred troch rokov.V Lake Louise sa začiatok pretekov oneskoril o hodinu. Zapríčinil to príval čerstvého snehu, ktorý museli organizátori odpratať zo svahu. Husté nočné sneženie ich takisto prinútilo skrátiť trať na 2544 metrov. S náročnými podmienkami sa vyrovnávala aj trojnásobná obhajkyňa veľkého glóbusu a vedúca žena celkového poradia Mikaela Shiffrinová z USA. Najúspešnejšia slalomárka histórie seriálu skončila vo svojom prvom zjazde SP po vyše roku na desiatej pozícii, mala o 96 stotín sekundy horší čas než Ledecká.