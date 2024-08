Ledecká získala deviate zlato, stala sa najúspešnejšou plavkyňou olympijskej histórie

Potvrdila svoju vytrvalostnú dominanciu

4.8.2024 (SITA.sk) - Nezastaviteľná plavkyňa Katie Ledecká z USA rozšírila v Paríži svoju fenomenálnu zbierku o deviate zlato z olympijských hier. Krauliarskú osemstovku vyhrala po štvrtý raz za sebou.Rodáčka z Washingtonu s českými koreňmi získala pod piatimi kruhmi už štrnásť cenných kovov, čo z nej robí najúspešnejšiu ženu v plaveckej histórii. Viac medailí na olympiáde získal iba jej krajan Michael Phelps , ktorý vystúpil na stupne víťazov neuveriteľných dvadsaťtrikrát.Ziskom deviatej zlatej medaily v sobotu Ledecká doplnila v historických tabuľkách Hier gymnastku Larisu Latyninovovú, atlétov Paava Nurmiho, Carla Lewisa a plavcov Marka Spitza s Caelebom Dresselom.Ledecká na osemstovke potvrdila svoju vytrvalostnú dominanciu. Krok s ňou dokázala držať len Austrálčanka Ariarne Titmusová , bronzový stupienok obsadila Američanka Paige Maddenová.Ledeckej sobotňajší triumf má zaujímavú symboliku, prišiel totiž na deň presne po dvanástich rokov od jej prvého zlata na OH 2012 v Londýne. Vtedy mala iba 15 rokov a bola považovaná za unikátny plavecký zjav.„Prvý titul je ten, ktorý pre mňa najviac znamená. Vedela som, že 3. august je deň, keď som vyhrala v roku 2012 a nechcela som, aby to bol zároveň aj deň, keď sa už nedokážem posunúť vpred," povedala 27-ročná rekordérka, ktorá zároveň avizovala, že sa plánuje zúčastniť aj na OH 2028 v Los Angeles.„Nie je ľahké neustále súperiť s najlepšími a držať sa na vrchole. Pôjdem rok za rokom a uvidíme, či tomu budem naďalej schopná dávať všetko," doplnila vyštudovaná psychologička, ktorá má univerzitný diplom aj v odbore politická veda.Titmusová pred troma rokmi v japonskom Tokiu s Ledeckou prehrala o sekundu a 26 stotín, v Paríži bol rozdiel o jedinú stotinu menší. Ledecká rozhodla zrýchlením na posledných 250 metroch. „Katie víťazí na tejto trati od mojich 11 rokov. Budúci mesiac budem mať 24. Je neskutočná," uviedla Titmusová.