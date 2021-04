Ledecký kritizuje svojho nástupcu na Remišovej ministerstve, otázna je aj jeho podpora vlády

Jeho nástupcom je Velič

Nemali šancu sa k nominácii vyjadriť

Pre rozvoj sú dôležité investície

Velič má podľa Remišovej dlhoročné skúsenosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 - Vláda, ktorá rezignovala na regionálny rozvoj, nemá u bývalého štátneho tajomníka Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimíra Ledeckého (Za ľudí) istú podporu. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Ledecký sa vráti do parlamentu ako poslanec. Vládu Eduarda Hegera (OĽaNO) čaká hlasovanie o vyslovení dôvery v Národnej rade SR (NR SR).„Vláda, ktorá rezignovala na regionálny rozvoj, nemá moju podporu istú, a to pre moju vlastnú stranu,” doplnil. Jeho nástupcom na poste štátneho tajomníka sa stal Dušan Velič.Ledecký poukázal na to, že zástupcovia regiónov, ani expertná skupina regionálneho rozvoja strany Za ľudí sa nemali šancu k nominácii vyjadriť. Podľa svojich slov sa o nominácii Veliča ako bývalý štátny tajomník, podpredseda strany a krajský šéf strany v Prešovskom kraji dozvedel v utorok 13. apríla v noci, zrejme rovnako ako ďalších šesť podpredsedov.„Budeme sa musieť rozprávať o tom, či sme stále strana regiónov, o ktorej sme vo volebnej kampani hovorili alebo sme ďalšou stranou do radu tých, kde sa predseda snaží o všetkom rozhodovať sám, a ostatní mu len pritakávajú,” podotkol Ledecký.Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová v reakcii uviedla, že strana kladie veľký dôraz na rozvoj regiónov a preto do Programového vyhlásenia vlády presadila mnohé opatrenia v tejto oblasti. Tak to podľa nej ostane aj v programovom vyhlásení novej vlády.„Napĺňanie týchto cieľov však nezávisí od obsadenia jedného pracovného miesta na ministerstve, ale od práce celej vlády. Pre rozvoj regiónov sú dôležité investície do infraštruktúry či obnova škôl, ktoré sú financované z eurofondov,” doplnila.Regióny podľa nej potrebujú v prvom rade ekonomický rozvoj a nové kvalitné pracovné miesta. „Preto chceme výrazne posilniť podporu inovácií, podporu spolupráce výskumných inštitúcií s podnikmi, čo prinesie nové podnikateľské iniciatívy a pracovné miesta,” zdôraznila. Jej stanovisko agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie Za ľudí.Dušan Velič má podľa Remišovej s podporou inovácií dlhoročné skúsenosti a verí, že posunie túto oblasť výrazne dopredu. „Posledné mesiace bola práca odborníkov z vedeckej komunity pomerne často spochybňovaná a ľudia s bohatými skúsenosťami čelili rôznym útokom. Preto som rada, že napriek tomu sú stále ochotní pomôcť pri práci nášho ministerstva. Debata o nominantoch strany patrí do vnútra strany. Ľudia od nás očakávajú riešenie problémov krajiny, nie rozoberanie interných debát strany na sociálnych sieťach,” uzavrela ministerka investícií.