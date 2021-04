V Banskobystrickom kraji vyrazia do regiónov očkovacie autobusy pre seniorov, ministerstvo poverí aj ďalšie župy

Otestujú dva prístupy

15.4.2021 - Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) poverí vyššie územné celky koordináciou mobilného očkovania proti ochoreniu COVID-19 zameraného na vyššie vekové skupiny.Na štvrtkovom brífingu o tom informoval podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter s tým, že v Banskobystrickom kraji sa začne pilotné testovanie mobilných očkovacích jednotiek posledný aprílový týždeň. Prvé mobilné jednotky vyrazia do okresov Banská Štiavnica a Revúca v pondelok 26. apríla.„Dnes máme pripravené kapacity na to, že keď budeme mať dostatočné kapacity vakcín, tak do dvoch mesiacov vieme zaočkovať všetkých obyvateľov Slovenska. Verím, že vďaka tomuto povereniu sa významne a veľmi rýchlo zlepšíme v ukazovateli zaočkovanosti obyvateľov nad 70 rokov,“ uviedol vicežupan a dodal, že MZ SR bude tieto aktivity plne finančne hradiť. „Zároveň ministerstvo ubezpečilo, že zabezpečí vakcínu, ktorou budeme môcť očkovať ľudí v tomto veku,“ doplnil Lunter.BBSK má pripravenú stratégiu, v rámci ktorej posledný aprílový týždeň vyšle dve mobilné očkovacie jednotky priamo do terénu. „Budeme pilotne testovať dva prístupy. Zvolíme si okres Banská Štiavnica, ktorý dodnes nemá očkovacie centrum, a okres Revúca, jeho južnú najvzdialenejšiu časť od Banskej Bystrice, a budeme testovať, ktorý prístup je efektívnejší,“ popisuje podpredseda.Jeden prístup bude taký, že jednotky prídu do každej obce s mobilnou jednotkou do priestorov, ktoré zabezpečia starostovia. „Druhý model bude spočívať vo vytypovaní takzvaných strediskových obcí a v spolupráci so starostami zabezpečíme, aby aj z okolitých obcí prišli obyvatelia na očkovanie do strediskovej obce,“ popisuje Lunter a dodáva, že obidva prístupy po týždni vyhodnotia z pohľadu nákladovosti a dosiahnutia cieľa zaočkovanosti čo najväčšieho počtu ľudí nad 60 rokov. Ten, ktorý bude efektívnejší použije župa pre celý kraj.„Naším cieľom je mať v polovici mája šesť takýchto mobilných očkovacích jednotiek a v polovici júna desať, tak, aby sme do začiatku letných prázdnin mohli skonštatovať, že sme vo veku nad 60 rokov zaočkovali všetkých obyvateľov nad úroveň 70 percent,“ objasnil vicežupan s tým, že okrem autobusov, ktoré budú chodiť po jednotlivých obciach, bude župa vysielať aj mobilné očkovacie tímy, ktoré budú chodiť priamo do domácností imobilných ľudí.Kraj zabezpečí mobilné očkovacie jednotky a očkovací tím. Od starostov bude potrebná súčinnosť v zabezpečení priestorov a zabezpečení informovanosti obyvateľov o očkovaní. Okrem starostov budú oslovení aj predstavitelia cirkví, aby obyvateľov informovali. Od MZ SR bude kraj potrebovať presné dáta o tom, aký je stav zaočkovanosti obyvateľov každej jednej obce.