Ledecký vyzval Krajniaka na podporu zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch a znižovanie aktivačných prác (video)

Aktivačné práce

Klasické pracovné miesta

16.3.2023 (SITA.sk) - Predseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Vladimír Ledecký (SaS) vyzval dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina ), aby vláda a jeho rezort aktívne podporovali zamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch. Ako ďalej uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, nové zákony, ktoré sa v rámci tejto oblasti prijali, by sa mali veľmi citlivo uplatňovať v praxi.„Najväčší problém, ktorému sme sa venovali, boli aktivačné práce. Niekedy boli obligatórne, to znamená, že keď starosta požiadal o istý počet ľudí, toľko aj dostal. Teraz sme to zmenili tak, že o tom rozhodne ministerstvo, aby to bolo efektívne. Určite sa nemajú aktivačné práce zrušiť," tvrdí Ledecký.Dodal, že na aktivačné práce boli naviazané sociálne dávky, ktoré keď zrušia, tak sa ľudia, ktorí ich poberajú, dostanú do existenčných problémov.„Som presvedčený, že veľmi citlivo treba znižovať počet aktivačných prác a hlavne tam, kde to nebolo efektívne alebo kde sa to znižovalo, a vyvažovať to klasickými pracovnými miestami, aby ľudia mali prácu," vysvetlil predseda výboru pre sociálne veci.