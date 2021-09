Lefebvre dostal v Columbuse „padáka“, odmietol očkovanie proti koronavírusu

NHL

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie hokejového tímu Columbus Blue Jackets oznámilo zmenu v trénerskom tíme. Asistentom hlavného trénera Brada Larsena bude Steve McCarthy a nie Sylvain Lefebvre, ktorý dosiaľ zastával túto pozíciu. Dôvod je zaujímavý.Víťaz Stanley Cupu 1996 s Coloradom Lefebvre sa odmietol zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, preto si klub vyhradil právo viac nevyužívať jeho služby. Vyplývali by z toho problémy vyplývajúce z porušenia zdravotných protokolov o koronavíruse, ktorými sa riadi zámorská profiliga."Aj keď sme sklamaní, že to takto dopadlo, rešpektujeme toto osobné rozhodnutie Sylvaina Lefebvra. Nie je však zlučiteľné s jeho pokračovaním v našom klube. Želáme mu všetko dobré v ďalšom živote," zareagoval generálny manažér Blue Jackets Jarmo Kekäläinen na klubovom webe."Na druhej strane sa tešíme z toho, že náš trénerský tím posilní Steve McCarthy, ktorý ako obranca hral v troch tímocha bol aj dôležitý člen nášho oddelenia hokejových operácií ako asistent trénera na farme v Clevelande," dodal Kekäläinen.Štyridsaťročný McCarthy odohral v302 zápasov v tímoch Chicago Blackhawks Vancouver Canucks a Atlanta Thrashers. V Európe pôsobil vo Švajčiarsku, Fínsku aj Rusku v tímoch Zürich Lions, TPS Turku Salavat Julajev Ufa. Na majstrovstvách sveta do 20 rokov získal s kanadským tímom dve bronzové medaily.Súčasťou organizácie Columbus Blue Jackets vje aj slovenský obranca Samuel Kňažko , ktorý v prvej polovici júna s týmto tímom podpísal zmluvu. V hokejovom ročníku 2021/2022 však nebude tento 19-ročný bek pôsobiť v Severnej Amerike, ale zostane vo Fínsku v tíme TPS Turku, kde doteraz trávil juniorské roky kariéry. Columbus si Kňažka vybral v minuloročnom drafte nováčikov v 3. kole zo 78. miesta