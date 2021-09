Cavendish stále nedosiahol svoje, ale Lefevere ho chce motivovať lukratívnymi bonusmi

Plat zlomkom niekdajších príjmov

Šprintérska pozícia nie je jasná

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nekonečný príbeh podpisu novej zmluvy britského cyklistu Marka Cavendisha s tímom Deceuninck - Quick Step sa o čosi posunul dopredu, ale ešte nie je ruka v rukáve. Spoludržiteľ historického rekordu v počte víťazných etáp na Tour de France (34) už dostal návrh novej ročnej zmluvy, zatiaľ ju však nepodpísal. Obe strany sa údajne široko rozchádzajú v otázke financií.Podľa belgického periodika Het Nieuwsblad šéf tímu Patrick Lefevere chce 36-ročného šprintéra motivovať relatívne nízkym základným platom, ale zároveň lukratívnymi bonusmi za prípadné etapové víťazstvá. Tento rok bol pre neho Cavendish nečakané tromfové eso na Tour de France, kde v pozícii pôvodne náhradníka vyhral štyri etapy a stal sa aj držiteľom zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže.Rýchlik z Ostrova Man si predtým obliekal dres belgickej superstajne v rokoch 2013 - 2015. Tento rok sa stal opäť členom "Vlčej svorky" s platom, ktorý je len zlomkom z jeho niekdajších príjmov, keďže mal za sebou tri chabé sezóny bez etapového triumfu.Lefevere sa nedávno verejne vyjadril, že Cavendish by mal prehodnotiť svoje nároky, lebo sám vie, že nikde inde nebude tráva zelenšia ako práve u jeho súčasného zamestnávateľa."Nemal by preceňovať svoju trhovú hodnotu a žiť z úspechov na Tour de France. Vychádzame z jednoduchého predpokladu, že si chceme udržať Marka vo svojom tíme. Nesmie však sám seba nadhodnocovať tak, ako to robí. Ak sa všetci budeme správať normálne, dohodneme sa," vravel 66-ročný Belgičan.Lefevere použil trik s nízkym platom a vysokými bonusmi aj v roku 2017 u Belgičana Philippa Gilberta a klasikársky špecialista v najbližších troch rokoch vyhral svetoznáme klasiky Okolo Flámska a Paríž-Roubaix."Lefevere aj Cavendish sa stále nedohodli, potrebujú si ešte ujasniť šprintérsku pozíciu Brita v tíme v nasledujúcej sezóne. Jeho veľký konkurent Sam Bennett sa už síce rozlúčil, ale ťažko zranený Fabio Jakobsen je konečne zdravotne fit a hlási sa do boja o pozíciu prvého šprintéra," napísal špecializovaný web Cyclingnews.com.