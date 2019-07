Lefevere o Alaphilippeovi: Kto si myslí, že dopuje, nemá mozog

Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nimes 23. júla (TASR) - Julian Alaphilippe patrí na tohtoročnej Tour de France medzi najväčšie prekvapenia. O jeho klasikárskej sile nikto nepochyboval ani pred štartom, no jeho výkony v časovke, v kopcoch a najmä na legendárnom Tourmalete sú naozaj obdivuhodné. Aj preto sa objavili hlasy o tom, že za jeho výbornou formou sú zakázané látky. Šéf belgickej stajne Patrick Lefevere však jasne odkazuje všetkým pochybovačom, žeJedným z tých, čo spochybňujú lídra celkového poradia, je Alexander Vinokurov. Súčasný manažér Astany si sám odpykal trest za krvný doping na Tour de France 2007. Po ňom sa vrátil späť do sveta cyklistiky a okrem iných úspechov sa tešil zo zlata v pretekoch s hromadným štartom na OH 2012.povedal po časovke, ktorú Alaphilippe prekvapujúco vyhral pred obhajcom trofeje Geraintom Thomasom. Na druhý deň dodal.citoval ho portál cyclingnews.com.Lefevere však nechce počuť takéto komentáre a poukázal na to, že jeho zverenec je vďaka žltému dresu a dvom etapovým víťazstvám každodenný cieľ dopingových komisárov.odpovedal na otázku jedného z novinárov na tlačovej konferencii.Ako informuje cyclingnews.com aj sám Alaphilippe čelil takýmto otázkam po triumfe v časovke do Pau.povedal.Dvadsaťsedemročný Francúz už v minulosti ukázal, že dokáže výborne jazdiť v kopcoch, vyhrávať kratšie etapové preteky i jazdiť v časovkách. Vlani skončil na Tour síce až na 33. mieste v celkovom poradí, no v bodovacej súťaži bol piaty a vyhral tú vrchársku. Na konte má celkové triumfy na Okolo Kalifornie (2016), Okolo Británie (2018) i Okolo Slovenska (2018) a napríklad v časovke na tohtoročnom Critérium du Dauphiné, s podobným profilom a dĺžkou ako bola tá v Pau, skončil siedmy. Jeho doterajšie výkony na Tour sú však naozaj výnimočné, no ak chce pomýšľať na udržanie si žltého dresu až do Paríža, musí sa popasovať ešte s tromi náročnými horskými etapami v Alpách.