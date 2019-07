Prestup Joelintona z Hoffenheimu do Newcastlu prekonal klubové rekordy

Hráč Joelinton (uprostred). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newcastle upon Tyne 23. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Joelinton sa stal spoluhráčom slovenského brankára Martina Dúbravku v Newcastli United. Anglický klub zaplatil nemeckému Hoffenheimu podľa agentúry APA približne 45 miliónov eur, čiastka je pre obe strany rekordný prestup v histórii.Brazílsky útočník podpísal zmluvu do roku 2025. "povedal 22-ročný Joelinton pre oficiálnu stránku svojho nového zamestnávateľa.Doterajší rekordný odchod z Hoffenheimu mal na konte Joelintonov krajan Roberto Firmino, ktorý v roku 2015 zamieril do FC Liverpool za 41 miliónov eur.