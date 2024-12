Legedárna skupina Helloween predstaví nový album aj na Slovensku

Emotívne vystúpenia v 30 krajinách

Nič sa nevyrovná živému koncertu

10.12.2024 (SITA.sk) - Nemecká power-metalová ikona Helloween nie je len obyčajná kapela, je to priam stelesnenie metalovej energie a vášne.Ich hudba inšpirovala celé generácie a mnohé z ich skladieb sa stali úplne kultovými záležitosťami. Na ich zatiaľ poslednej, šestnástej nahrávke, pomenovanej "Helloween", sa táto legenda vrátila v sedemčlennej zostave a spôsobila priamo globálne metalové zemetrasenie.Album sa ľahko vyšplhal na prvé miesta rebríčkov v mnohých krajinách a bol nadšene oslavované fanúšikmi aj novinármi. Tento hudobný triumf bol následne potvrdený 60 emotívnymi koncertmi v 30 krajinách, kde tiekli slzy radosti. Záznam z Tokia bude už 13. decembra vydaný aj na živom CD/Blu- ray/DVD "Live at Budokan".S týmito vrcholmi mieri teraz Helloween do svojho jubilejného roku, kedy oslávi 40 rokov na svetovej metalovej scéne.Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner a Dani Löble intenzívne pracujú na nástupcovi svojho senzačného, reuniónového albumu a dnes ohlasujú svoje veľkolepé Výročné Turné, v rámci ktorého zavítajú na SlovenskoBasgitarista a zakladajúci člen Markus Grosskopf vysvetľuje: „Prišli sme s niekoľkými skvelými prekvapeniami pre fanúšikov. Okrem úplne nových piesní, ktoré budú prvýkrát uvedené naživo, zahráme aj skladby z histórie kapely, ktoré ste naživo možno ešte nepočuli. Naše nové shows budú pre nás a veríme aj pre vás všetkých fantastickým zážitkom."Frontman Andi Deris dodáva: „Užívame si veľa zábavy pri kreatívnej práci v štúdiu a album sľubuje, že sa stane absolútnym vrcholom – ale nič sa nevyrovná živému koncertu Helloween: Energia nášho publika je jednoducho neopísateľná a my sa nemôžeme dočkať, až to s našimi fanúšikmi konečne zase rozbehneme na plný plyn. Nadchádzajúce turné bude väčšie, lepšie a pôsobivejšie ako kedykoľvek predtým."Helloween so sebou na turné berú aj veľmi dobre známu, fantastickú modernú metalovú bandu z Fínska, Beast In Black, čo zaručuje jediné - bude to metalová párty ako hrom! Vstupenky na fantastických Helloween + Beast In Black 25. októbra 2025 vo Zvolene, Tiposbet aréne na predpredaj.sk