Peniaze dovolenkárom na Liptove môže ušetriť regionálna karta

Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov financuje projekt Liptov Region Card aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške 11 900 eur.





10.12.2024 (SITA.sk) - Na Liptove sa už viac ako týždeň lyžuje a v druhej polovici týždňa pribúdajú pre lyžiarov v Jasnej ďalšie kilometre zjazdoviek.Návštevníci regiónu sa môžu k viacerým zimným zážitkom dostať aj lacnejšie, a to vďaka regionálnej karte s názvom Lipton Region Card.Informovala o tom v utorok manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Liptov Katarína Šarafínová , podľa ktorej ponúka viac ako päťdesiat zliav.Vďaka kartičke zliav môže dovolenkár na Liptove ušetriť do 79 eur. „Liptov Region Card v zime ponúka až 53 zliav v ôsmich kategóriách, takže na svoje si príde určite každý náš dovolenkár,“ zdôraznil predseda predstavenstva OOCR Region Liptov Ján Blcháč. Liptovská zľavová kartička ponúka vždy nové zľavy, ktoré majú polročnú platnosť, no samotná karta má neobmedzenú platnosť. Aktuálna ponuka zliav je platná do konca apríla 2025.Ide o zľavy na skipasy, vstupy do vodných parkov, na rôzne atrakcie pre rodiny s deťmi, na šport a zážitky, kultúru a históriu, gastronómiu, ako aj zľavy v požičovniach, obchodoch aj na bezplatnú dopravu skibusmi do Jasnej a Malinného Brda. Karta môže byť plastová aj v online verzii v telefóne.Podľa riaditeľky liptovskej OOCR Dariny Bartkovej nájdu dovolenkári zoznam zliav v brožúrke v ubytovacích zariadeniach či infocentrách, ale aj na internetovej stránke visitliptov.sk . Každý hosť ubytovaný na Liptove na jednu noc kartu získava zadarmo.„Dovolenkárom, ktorí náhodou kartičku nemajú, odporúčam, aby si u svojho ubytovateľa pýtali unikátny QR kód alebo link, vyplnili formulár, a za pár sekúnd majú svoju digitálnu kartu zadarmo v e-mailovej schránke a s ňou aj našu nádielku darčekov v podobe zliav,“ doplnila Bartková.QR kód pomôže aj pri takzvanej samoakceptácii zľavy. Návštevník pri vstupe na atrakciu jednoducho naskenujte viditeľne umiestnený QR kód, vpíše svoje číslo zľavovej karty a kliknutím si vyberiete službu, ktorú chce využiť. Pri pokladni sa už len preukáže potvrdenou akceptáciou a využije svoju zľavu.