Legenda rocku Rod Stewart prichádza do Bratislavy!

4.9.2023 (SITA.sk) - V hudobnom svete existuje úzky zoznam mien, ktoré môžeme nazývať žijúcimi legendami. A preto s veľkou radosťou prinášame správu, že na Slovensko mieri ikonický hudobník a skladateľ Sir ROD STEWART. Svoj jedinečný koncert odohrá v rámci svojho svetového turné 23. júna 2024, v Tipos Aréne v Bratislave. Bude to výnimočný večer plný emocionálnych hitov a úžasnej hudby, ktorá oslovuje fanúšikov po celom svete už celé desaťročia.Sám Rod hovorí:"Som skutočne nadšený, že prvýkrát prichádzam vystúpiť pre mojich úžasných priateľov na Slovensku. Zaspievam vám moje najväčšie hity a samozrejme počas večera zažijete veľa vzrušujúcich prekvapení!"Rod Stewart je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii hudby, s odhadovaným počtom 250 miliónov predaných platní a singlov po celom svete. Medzi jeho piesne patria svetové hity ako "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy", "Baby Jane", "The First Cut Is The Deepest", "I Don't Want To Talk About It", "Tonight's The Night, "You Are In My Heart", "Hot Legs", "Forever Young" a "Sailing". Svojimi briliantnými živými vystúpeniami ohromuje Rod Stewart svojich fanúšikov už päť desaťročí.Jeho charakteristický hlas, štýl a skladanie piesní presahujú všetky žánre populárnej hudby - od rocku cez folk, až po soul a R&B, čo z neho robí jednu z mála hviezd, ktorá si počas každej dekády svojej kariéry užíva albumy na vrchole rebríčkov. Rod Stewart získal nespočetné množstvo najvyšších ocenení v hudobnom priemysle, medzi nimi aj dve uvedenia do Rokenrolovej siene slávy, cenu za najlepšieho skladateľa od Americkej spoločnosti skladateľov, autorov a vydavateľov, cenu Grammy™ Living Legend a v roku 2016 získal aj titul "Sir Rod Stewart", keď bol v Buckinghamskom paláci pasovaný za rytiera, za svoje počiny v oblasti hudby a dobročinnosti.Nechajte sa uniesť hitmi, ktoré formovali generácie a príďte si vychutnať výnimočný koncert, ktorý Rod Stewart odohrá 23. júna v Tipos Aréne v Bratislave.Informačný servis