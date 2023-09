Nevadské úrady hlásia 1 obeť po silnom daždi na festivale Burning Man

Nevadské úrady v nedeľu uviedli, že vyšetrujú smrť jednej osoby na alternatívnom festivale Burning Man po tom, čo tisíce účastníkov festivalu zastihol v sobotu silný lejak, ktorý premenil púštny piesok na blato siahajúce po členky. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.





Kancelária miestneho šerifa uviedla, že k úmrtiu prišlo v sobotu počas dažďa. Neposkytla však bližšie informácie o príčine úmrtia obete alebo o jej identite.Vyše 60.000 ľudí cestuje každý rok do odľahlej oblasti na severozápade Nevady, aby sa zišli v improvizovanom mestečku Black Rock City a tvorili umenie a hudbu, uvádza sa na oficiálnej stránke festivalu Burning Man (Horiaci muž). Podľa miestnych médií prišlo na festival tento rok približne 73.000 ľudí.Aj napriek sobotňajšiemu výdatnému dažďu, ktorý skomplikoval priebeh podujatia, mali mnohí účastníci festivalu v nedeľu veselú náladu, píše Reuters.Niektorí sa však rozhodli festival opustiť a pešo sa vydali na približne osem kilometrov dlhú cestu k najbližšej diaľnici, odkiaľ premávajú kyvadlové autobusy do mesta Reno. Nie sú však k dispozícii informácie o tom, koľko účastníkov sa rozhodlo odísť.Prístup na miesto konania podujatia asi 180 kilometrov severne od Rena zostáva aj naďalej uzavretý pre záplavy a polícia bude otáčať každého, kto sa pokúsi na festival dostať, uviedla kancelária miestneho šerifa.Festival Burning Man sa začal 27. augusta a má trvať do pondelka. Svoje pomenovanie dostal podľa hlavného podujatia festivalu – pálenia drevenej sochy muža, ktoré sa koná predposlednú noc festivalu. Organizátori sa pokúsia túto sochu v nedeľu večer podpáliť aj napriek ďalším predpovediam avizujúcim dážď.Tradíciu festivalu založil umelec Larry Harvey, ktorý na letný slnovrat v roku 1986 - po tom, čo ho opustila priateľka - spálil na pláži Baker Beach v San Franciscu veľkú drevenú sochu muža so psom ako symbolickú bodku za svojím minulým životom. Tento happening prilákal množstvo divákov a opakoval sa aj nasledujúce roky.Neskôr bolo podujatie presunuté do neobývanej oblasti na dne vyschnutého jazera v severnej Nevade. Medzi návštevníkmi festivalu je každoročne aj množstva celebrít a influencerov.