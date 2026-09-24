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24. septembra 2026
Legenda sa dočkala! Jozefa Sabovčíka uvedú do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania
Tagy: Memoriál Ondreja Nepelu
Memoriál Ondreja Nepelu ozvláštni v sobotu popoludní výnimočne slávnostná ceremónia. V najbližších troch dňoch sa v Bratislave uskutočnia veľké medzinárodné krasokorčuliarske preteky - Memoriál ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Memoriál Ondreja Nepelu ozvláštni v sobotu popoludní výnimočne slávnostná ceremónia.
V najbližších troch dňoch sa v Bratislave uskutočnia veľké medzinárodné krasokorčuliarske preteky - Memoriál Ondreja Nepelu.
Tento rok toto podujatie potrvá od piatka 25. do nedele 27. septembra. Jeho dejiskom je Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Piatkový program otvoria o 13.00 h krátke programy športových dvojíc, po ktorých nasledujú krátke programy žien. Nasleduje slávnostné otvorenie podujatia o 17.30 h a následne krátky program mužov (18.15).
V sobotu budú najprv na programe voľné jazdy športových dvojíc (12.30), po ktorých prídu na rad Tance na ľade - rytmický tanec. Voľné jazdy mužov prídu na rad podvečer o 17.45 h. Nedeľný program otvoria o 11.30 h voľné jazdy žien, tance na ľade vyvrcholia od 16.30 h. Vyhlásenie víťazov je naplánované od 19.40 h.
Hlavným domácim lákadlom pre fanúšikov bude Adam Hagara. Olympionik z Milána 2026 má za sebou životnú sezónu s desiatym miestom na majstrovstvách Európy v Sheffielde a 15. priečkou na MS v Prahe. Na podujatí sa v kategórii sólistov predstavia aj ďalší slovenskí pretekári - Lukáš Václavík a Jozef Čurma. V súťaži žien nastúpia Olívia Lengyelová a Terézia Pócsová.
Organizátori si pripravili aj jeden bonbónik, ktorý sa týka účasti Jozefa Sabovčíka.
"Legendárny krasokorčuliar bude v sobotu uvedený do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Slávnostný akt sa uskutoční od 16.15 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu," informoval Sportnet.
Sabovčík má dnes 62 rokov a žije v Spojených štátoch amerických. Rodený Bratislavčan je dvojnásobný majster Európy a bronzový medailista zo zimných olympijských hier v roku 1984 v Sarajeve. Prvý v histórii krasokorčuľovania skočil na súťaži štvoritý skok, hoci mu to neskôr oficiálne nepriznali.
Sabovčík má za sebou aj bohatú a úspešnú profesionálnu kariéru. Od Američanov dostal prezýcku Jumping Joe. Z tých čias je známy aj excelentným saltom vzad s doskokom na jednu nohu.
Sabovčík je držiteľ štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy a rozvoj Slovenska v oblasti športu ako aj za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Legenda sa dočkala! Jozefa Sabovčíka uvedú do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania © SITA Všetky práva vyhradené.
V najbližších troch dňoch sa v Bratislave uskutočnia veľké medzinárodné krasokorčuliarske preteky - Memoriál Ondreja Nepelu.
Tento rok toto podujatie potrvá od piatka 25. do nedele 27. septembra. Jeho dejiskom je Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Aký bude program?
Piatkový program otvoria o 13.00 h krátke programy športových dvojíc, po ktorých nasledujú krátke programy žien. Nasleduje slávnostné otvorenie podujatia o 17.30 h a následne krátky program mužov (18.15).
V sobotu budú najprv na programe voľné jazdy športových dvojíc (12.30), po ktorých prídu na rad Tance na ľade - rytmický tanec. Voľné jazdy mužov prídu na rad podvečer o 17.45 h. Nedeľný program otvoria o 11.30 h voľné jazdy žien, tance na ľade vyvrcholia od 16.30 h. Vyhlásenie víťazov je naplánované od 19.40 h.
Hagara aj Lengyelová
Hlavným domácim lákadlom pre fanúšikov bude Adam Hagara. Olympionik z Milána 2026 má za sebou životnú sezónu s desiatym miestom na majstrovstvách Európy v Sheffielde a 15. priečkou na MS v Prahe. Na podujatí sa v kategórii sólistov predstavia aj ďalší slovenskí pretekári - Lukáš Václavík a Jozef Čurma. V súťaži žien nastúpia Olívia Lengyelová a Terézia Pócsová.
Organizátori si pripravili aj jeden bonbónik, ktorý sa týka účasti Jozefa Sabovčíka.
"Legendárny krasokorčuliar bude v sobotu uvedený do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Slávnostný akt sa uskutoční od 16.15 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu," informoval Sportnet.
Prvý štvorák
Sabovčík má dnes 62 rokov a žije v Spojených štátoch amerických. Rodený Bratislavčan je dvojnásobný majster Európy a bronzový medailista zo zimných olympijských hier v roku 1984 v Sarajeve. Prvý v histórii krasokorčuľovania skočil na súťaži štvoritý skok, hoci mu to neskôr oficiálne nepriznali.
Jumping Joe
Sabovčík má za sebou aj bohatú a úspešnú profesionálnu kariéru. Od Američanov dostal prezýcku Jumping Joe. Z tých čias je známy aj excelentným saltom vzad s doskokom na jednu nohu.
Sabovčík je držiteľ štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy a rozvoj Slovenska v oblasti športu ako aj za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Legenda sa dočkala! Jozefa Sabovčíka uvedú do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Memoriál Ondreja Nepelu
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