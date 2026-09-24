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24. septembra 2026

Majstrovstvá sveta v cyklistike zavítajú v roku 2032 do Ázie. Ktorá ľudnatá krajina ich bude hostiť?


Tagy: Majstrovstvá sveta v cyklistike

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) pridelila organizáciu svetového šampionáte o šesť rokov pre indické mesto Pune, ktoré sa nachádza neďaleko Bombaja. O šesť rokov sa majstrovstvá sveta v ...



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giro_ditalia_cycling_46475 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) pridelila organizáciu svetového šampionáte o šesť rokov pre indické mesto Pune, ktoré sa nachádza neďaleko Bombaja.


O šesť rokov sa majstrovstvá sveta v cyklistike uskutočnia v ľudnatej ázijskej krajine, v ktorej sa ešte nikdy nekonali. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) totiž potvrdila, že najlepší cyklisti planéty si v roku 2032 zmerajú sily o zlaté medaily v Indii.

Šampionát bude hostiť sedemmiliónové mesto Pune, ktoré sa nachádza približne 160 kilometrov od známeho Bombaja. O MS 2032 sa uchádzal aj holandský Groningen, ten by však mal hostiť svetový šampionát o dva roky neskôr. Ide o výsledok hlasovania delegátov UCI na kongrese v kanadskom Montreale.

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"Boli to dve veľmi kvalitné a pevné ponuky a myslím si, že sme našli dobré riešenie pre oboch organizátorov," informoval prezident UCI David Lappartient. India sa aktuálne pripravuje na Hry Commonwealthu, ktoré sa v roku 2030 uskutočnia v Ahmadabáde. India tiež má ambíciu hostiť olympijské hry v roku 2036.

Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike sa od svojho vzniku v roku 1921 konali v Európe až do roku 1974, vtedy premiérovo zavítali do Severnej Ameriky do kanadského Montrealu. Prvou ázijskou krajinou bolo Japonsko v roku 1990 a prvou africkou krajinou vlani rwandské mesto Kigali.

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Južná Amerika organizovala MS v cyklistike prvýkrát v roku 1977 vo Venezuele, Austrália hostila šampionát prvýkrát v roku 2010 v Geelongu.


Zdroj: SITA.sk - Majstrovstvá sveta v cyklistike zavítajú v roku 2032 do Ázie. Ktorá ľudnatá krajina ich bude hostiť? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta v cyklistike
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