 24hod.sk    Šport

15. novembra 2025

Legenda varuje Novaka Djokoviča pred preťažením v nadchádzajúcej sezóne


Novak Djokovič ukončil túto sezónu bez účasti na turnaji ATP Finals v Turíne, rovnako ako vlani, aby si chránil svoje zdravie. Srbská tenisová legenda musela ...



greece_tennis_atp_71339 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Novak Djokovič ukončil túto sezónu bez účasti na turnaji ATP Finals v Turíne, rovnako ako vlani, aby si chránil svoje zdravie.


Srbská tenisová legenda musela vynaložiť veľa energie na zisk titulu na nedávnom turnaji ATP 250 v Aténach, najmä počas napínavého finále proti talianskej hviezde Lorenzovi Musettimu, ktoré patrí medzi najlepšie zápasy roka.

Problémy s ramenom


Tridsaťosemročný Djokovič, ktorý mal v pláne hrať na ATP Finals a dokonca si rezervoval hotel pre seba a svoj tím, priznal, že počas aténskeho turnaja pociťoval problémy s ramenom a radšej nechcel riskovať zhoršenie stavu.

Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión získal v tejto sezóne dva tituly – v Ženeve a Aténach – a zároveň sa stal najstarším hráčom, ktorý sa dostal do semifinále všetkých štyroch grandslamových turnajov.

Varovania


Americká tenisová legenda Jimmy Connors počas svojho podcastu upozornila, že Djokovič by mal byť opatrný so svojím zaťažením: „Mojím cieľom bolo pripraviť sa na Wimbledon alebo US Open, najmä na US Open. To bol môj cieľ, keď som mal 36 alebo 37 rokov. Keď som mal 38, bol som mimo sezóny. Ale chcel som hrať tenis, aký som chcel, a urobiť na US Open výrazný výsledok.“

Connors zároveň upozornil športovcov, že najmä vo vyššom veku musia byť opatrní. „Môžete sa ľahko preťažiť, ak sa budete príliš tlačiť a snažiť sa robiť príliš veľa,“ varoval Connors.


Zdroj: SITA.sk - Legenda varuje Novaka Djokoviča pred preťažením v nadchádzajúcej sezóne © SITA Všetky práva vyhradené.

