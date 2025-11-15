|
Sobota 15.11.2025
Denník - Správy
15. novembra 2025
Tréner Severného Írska kritizuje rozhodcu, ani gól Bobčeka podľa neho nemal platiť – FOTO
Tréner severoírskej futbalovej reprezentácie Michael O'Neill uviedol, že žltú kartu, ktorú dostal na konci piatkového zápasu v Košiciach, v ktorom jeho mužstvo podľahlo ...
Zdieľať
15.11.2025 (SITA.sk) - Tréner severoírskej futbalovej reprezentácie Michael O'Neill uviedol, že žltú kartu, ktorú dostal na konci piatkového zápasu v Košiciach, v ktorom jeho mužstvo podľahlo Slovensku 0:1, si vyslúžil za to, že povedal rozhodcovi, aby „bol silnejší“.
„Povedal som rozhodcovi, že musí byť silnejší, a on ma za to napomenul,“ povedal O'Neill podľa webu BBC Sport. Kritizoval tiež vylúčenie obrancu Daniela Ballarda na konci nadstaveného času, ktoré označil za „žart“.
V priebehu druhého polčasu neplatili dva presné zásahy domácich - pre ofsajd, resp. ruku. Slovenské mužstvo strelilo víťazný gól v 90. minúte zásluhou striedajúceho útočníka Tomáša Bobčeka. A podľa O'Neilla nemal platiť ani tento gól, tentoraz pre faul.
„Je to špičkový rozhodca, rozhodoval finále Ligy majstrov. Mal by mať lepší prehľad a gól mal byť anulovaný. Pri rohovom kope tam bolo jasné strčenie Daniela Ballarda, dve ruky do chrbta,“ povedal O'Neill.
Vyjadril tiež sklamanie, že jeho súper, tréner Slovenska Francesco Calzona, mu po zápase nepodal ruku.
„Pre Slovensko bolo v stávke všetko. Bolo to vidieť na tom, ako sa ich technická zóna správala ku koncu zápasu, čo bolo sklamaním. Sklamaním tiež bolo to, že mi ich tréner nepodal ruku. V zásade však blahoželáme Slovensku, pretože môžu ísť do Nemecka a pokúsiť sa vyhrať skupinu.“
Zdroj: SITA.sk - Tréner Severného Írska kritizuje rozhodcu, ani gól Bobčeka podľa neho nemal platiť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
