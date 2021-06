Legenda vo Vysokých Tatrách si pripomenula 50. výročie. Vydražte si jedinečnú bankovku

Všetci dražitelia musia pozorne sledovať facebookový profil ZSSK.



Hodnota každej bankovky sa začína vždy na sume 10 €.



Pod fotografiu bankovky, o ktorú má dražiteľ záujem, virtuálne prihadzuje v komentároch najmenej po 1 €.



Dražba všetkých bankoviek prebieha naraz v dátumoch 7. 6, 9. 6. a 11. 6. 2021 so začiatkom o 12:00 až do 12:00 nasledujúceho dňa. Každá virtuálna dražba teda potrvá 24 hodín.



4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Numizmatici aj milovníci tatranských zubačiek môžu mať doma zberateľský skvost.Už polstoročie prepravujú turistov zo Štrby na Štrbské Pleso ikonické vozidlá Ozubnicovej železnice (OŽ). Legendárne červené zubačky, ako ich ľudovo volajú cestujúci i "štrekári", sa pri príležitosti vlaňajšieho 50. výročia nasadenia do prevádzky dostanú aj na bankovky. Doma ich môžete mať aj vy.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila k okrúhlemu výročiu limitovanú sériu bankoviek s dizajnom od grafického dizajnéra Pavla Fuksa. Na bankovkách v nominálnej hodnote 0 eur sú vyobrazené tatranské štíty a nové hybridné vozidlá, ktoré po 50 rokoch nahradia tie pôvodné a pre ZSSK ich vyrobila švajčiarska spoločnosť Stadler Bussnang AG.Unikátny zberateľský kúsok môžete vlastniť aj vy. Spolu 25 ks bankoviek s najnižšími sériovými číslami, ktoré sú medzi zberateľmi tými najvyhľadávanejšími, si môžete vydražiť počas troch dní: 7. 6., 9. 6. a 11. 6. 2021 na facebookovom profile ZSSK - https://www.facebook.com/ZSSK.sk/ . Výťažok z dražby poputuje na podporu Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES), ktorý tento rok oslavuje 100 rokov od založenia, združuje horolezcov, športových lezcov, skialpinistov a vysokohorských turistov na Slovensku a jednou z jeho úloh je prispievať k ochrane prírody.Pravidlá dražby sú jednoduché:objasňuje predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň.Dodáme, že nové hybridné vozidlá sa dostali do výroby v roku 2020, aktuálne sú dodané štyri z piatich ozubnicových elektrických jednotiek spolu s multifunkčným rušňom a do prevádzky sa dostanú hneď po dokončení rekonštrukcie trate. Nesú mená po piatich málo známych tatranských štítoch – Bradavica, Kostolík, Stredohrot, Ganek a Vysoká.Informačný servis