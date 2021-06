Bratislava bráni podľa Transparency zverejňovaniu informácií, Vallo sa voči tomu ohradil

Nelegálny únik informácií

Kontrolu má na starosti komisia

Žiadosť TIS bude vybavená

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vo svojom statuse tvrdí, že magistrát Bratislavy bráni zverejňovaniu informácií, primátor Matúš Vallo sa bráni.„Keď sme počas mája rozkrývali toky pandemických dotácií pre bratislavských poslancov na čele s Rastislavom Tešovičom, snažili sme sa dostať aj k majetkovým priznaniam poslancov. Tie by mali byť podľa zákona už od januára tohto roku voľne dostupné na webe samospráv. Bratislava pod vedením Matúša Valla však tak ako mnohé iné mestá na Slovensku novú zákonnú povinnosť odignorovala," uvádza TIS.Organizácia tiež obviňuje samosprávu hlavného mesta z nelegálneho úniku informácií. „Kolega Gabriel Šípoš , ktorý dotácie analyzoval, poslal v polovici mája e-mailovú infožiadosť na bratislavský magistrát," uvádza TIS s tým, že mu odpísal sám poslanec Tešovič, ktorý zároveň priznal, že úradníčka magistrátu mu povedala o tom, že TIS žiadala jeho majetkové priznanie.„Zdieľať mená, prípadne ďalšie osobné údaje žiadateľov o informácie tretím osobám je ale protiprávne," upozorňuje organizácia. „Ku kreditu Tešoviča patrí, že majetkové priznania obratom poskytol priamo. Po zverejnení našich podozrení sa vzdal svojich mestských funkcií a vystúpil z poslaneckého klubu Tím Vallo," dodáva TIS s tým, že samotnú Šípošovu infožiadosť magistrát dodnes nevybavil.S obvineniami TIS nesúhlasí primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý reaguje na sociálnej sieti. „TIS vo svojom statuse tvrdí, že mesto pod mojím vedením odignorovalo novú povinnosť zverejniť majetkové priznania poslancov na webe mesta," uviedol Vallo, ktorý sa s týmto tvrdením nestotožňuje.„Zákonnú kompetenciu pre kontrolu a zverejňovanie majetkových oznámení má Komisia na ochranu verejného záujmu, t.j. orgán mestského zastupiteľstva zložený z priamo zvolených poslancov, teda nie “Vallových úradníkov”, ako naznačuje TIS," vysvetlil primátor a dodal, že keďže táto komisia z dôvodu pandemických opatrení dlhšie nezasadla, neboli z jej strany preverené majetkové priznania poslancov, a teda neboli splnené zákonné povinnosti, ktoré by umožnili majetkové priznania zverejniť.„Aby sme žiadosti TIS v prípade poslanca Tešoviča vyhoveli, museli sme postupovať v súlade so zákonom a poslanca Tešoviča sme oslovili, aby sám dal súhlas na sprístupnenie svojho majetkového priznania," konštatuje ďalej Vallo a dodáva, že o doručení žiadosti informovali aj predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu poslanca Milana Vetráka, ktorý informoval jej členov o potrebe rozhodnutia vo veci a požiadal ich o prijatie uznesenia formou „per rollam“ pre vybavenie danej žiadosti.„Termín ukončenia hlasovania členov komisie je stanovený na 7. júna a žiadosť TIS po tomto termíne bude vybavená. Neviem teda, čo je na tomto konaní podivné," uzatvára Vallo.