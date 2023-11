Legendárna skupina Scorpions príde opäť na Slovensko, svoje najväčšie hity zahrá na festivale Topfest

Anketa o kapelách

Hviezda na chodníku slávy

17.11.2023 (SITA.sk) - Kapela Scorpions sa znova predstaví slovenskému publiku, tentokrát na festivale Topfest. Na žilinskom letisku odpália svoju energickú šou 27. júna 2024.Scorpions sú jednou z najvýznamnejších svetových rockových skupín posledných desaťročí, ktorá doteraz predala viac ako 120 miliónov nahrávok a odohrala viac ako 5000 koncertov.Počas svojej 50 - ročnej histórie sa stali najúspešnejšou rockovou kapelou v Európe. Nespočetné množstvo strieborných, zlatých a platinových ocenení je len jednou stránkou príbehu Scorpions. Po toľkých rokoch žiadna iná rocková skupina ich kalibru nestojí na pódiu tak často ako rodení Hannoverčania.„Sme veľmi radi, že naša misia bola splnená a vyhoveli sme prianiu našich fanúšikov. V roku 2022 sme spustili anketu o kapelách, ktoré by chceli vidieť hrať na legendárnom festivale Topfest. Kapela Scorpions je dôkazom toho, že pre mnohých slovenských fanúšikov je neodmysliteľnou súčasťou rockového sveta,"Nespočetné množstvo ocenení, hviezda na hollywoodskom chodníku slávy a ďalšie hity ako „Rock You Like A Hurricane“, „Still Loving You“ medzi inými. Ich doterajší úspech pôsobivo podčiarkuje vplyv, ktorý kapela Scorpions aj naďalej má na scéne rockovej hudby.„V priebehu rokov sme veľakrát počuli ľudí povedať, že rock je mŕtvy. Ale stále existujú milióny skalných veriacich po celom svete, aby dokázali, že sa mýlia. Naši fanúšikovia sú najlepší na svete a sme radi, že sme ich našli aj na Slovensku,"Nemecké rockové legendy Scorpions, vydali minulý rok v poradí 19. štúdiový album Rock Believer. Výsledkom je 16 úžasných skladieb, z ktorých každá je jedinečná s charakteristickým štýlom pre Scorpions.Rockoví nadšenci sa už nevedia dočkať, kedy sa legendárna skupina opäť predstaví slovenskému publiku. Najznámejšie hity Scorpions zaznejú na festivale Topfest vo štvrtok 27.6.2023. Vstupenky na koncert rockovej legendy Scorpions sú v predaji v sieti Ticketportal https://www.ticketportal.sk/event/TOPFEST-2024