Spoločnosť SpaceX sa pokúsi o druhý testovací let rakety Starship, po prvom nevydarenom štarte prešla vylepšeniami

Museli vymeniť komponent

Niekoľko vylepšení

17.11.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska sa v sobotu pokúsi o druhý testovací let jej obrovskej rakety. Očakávania sú na víkend veľké, keďže pri aprílovom štarte kozmická loď Starship zničila štartovaciu rampu a potom vo výške explodovala. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Raketa Starship, ktorá má 120 metrov a je najsilnejšia na svete, mala pôvodne vzlietnuť z centra SpaceX v Boca Chica v Texase už v piatok. Štart však odložili po tom, čo tímy zistili, že treba vymeniť jeden komponent.Na test potrebovala SpaceX povolenie od amerického Federálneho leteckého úradu (FAA) . Ten mu ho udelil tento týždeň.Pre druhý test si raketa prešla niekoľkými vylepšeniami vrátane nového tepelného štítu inštalovaného na spodnej časti, ktorý poskytuje ťah 33 motorov Raptor, aby sa raketa vzniesla od zeme predtým, ako sa odpojí prvý stupeň. To sa v apríli nepodarilo. Na štartovaciu rampu, ktorá sa počas prvého testu zmenila na kráter, keď raketa rozdrvila betón, dali zase nový, vodou chladený oceľový deflektor plameňov.SpaceX plánuje použiť Starship, ktorá je určená na opätovné použitie, na vyslanie astronautov a nákladu na Mesiac a nakoniec aj na Mars.