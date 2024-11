Legendárne bábky Antona Anderleho oživia okná domov na Námestí SNP v Banskej Bystrici

Spomienka na Anderleho marionety

Projekcia Anderleho poklady

16.11.2024 (SITA.sk) - Banskobystrický ľudový bábkar Anton Anderle, ktorý patril medzi najvýraznejšie osobnosti domáceho, ale aj európskeho ľudového bábkarstva, by 20. novembra 2024 oslávil svoje 80. narodeniny. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková , mesto pri tejto príležitosti pripravilo sériu aktivít, ktorými chce pripomenúť malým aj veľkým jeho osobnosť.Presne v deň jeho narodenín organizuje radnica podujatie, ktoré sa uskutoční nielen v Robotníckom dome, no Anderleho marionety ožijú aj vo viacerých oknách budov na Námestí SNP. V dopoludňajších hodinách budú pre deti prvého stupňa základných škôl pripravené v Robotníckom dome tvorivé dielne.„Herec Viktor Sabo, ktorý sa venuje aj výrobe drevených bábok, predvedie deťom, ako sa dá taká bábka vyrobiť. Tvorivé dielne Od klátika k bábke budú pokračovať aj o 16:00, keď si zároveň návštevníci budú môcť na druhom poschodí pozrieť digitálnu výstavu bábok zo zbierky Antona Anderleho. Súčasťou podujatia bude v našich priestoroch výstava S drôtom v hlave, pripravená Literárnym a hudobným múzeom,“ hovorí Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.O 17:00 bude na Anderleho spomínať jeho dlhoročný priateľ Juraj Hamar, ktorý ho v rokoch 1987 až 1997 sprevádzal ako ľudový muzikant a asistent na predstaveniach. V roku 2008 napísal o ňom knihu Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle.Okrem Hamara prispeje svojimi spomienkami aj herec Ivan Gontko z divadla Tyjátr, ktorý následne o 17:30 zahrá tradičnú hru Don Šajn alebo Márnotratný syn, na základe prepisu Anderleho pôvodnej rozprávky. Bábkami zo zbierky Antona Anderleho „ožijú“ okná v reštaurácii KÚT 12, v budove Lesov SR, Radnice, Banskobystrického samosprávneho kraja a Artfora.Súčasťou podujatia bude 20. novembra jednoduchá projekcia na Hodinovej veži pod názvom „Anderleho poklady“, ktorá potrvá do 19:00. Počas interaktívnej prechádzky mestom budú môcť návštevníci objavovať originálne bábky ukryté v oknách budov historického centra. Umelecký zážitok, ktorý priblíži tohto významného umelca, ponúkne aj jednoduchá projekcia na Hodinovú vežu.