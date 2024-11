Slovensko spozná po sedemnástykrát laureátov ocenenia Biela vrana, tento ročník však neodvysiela STVR

Mlčanie nás neochráni

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Postavenie proti nespravodlivosti

Prenos nebude vysielať STVR

16.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko po sedemnástykrát spozná laureátov ocenenia Biela vrana. Slávnostný večer sa bude konať 18. novembra od 19:00 v bratislavskej Starej tržnici. Verejnosť tak spozná štyri silné príbehy, ktoré vystihujú kľúčové výzvy, ktorým aktuálne spoločnosť čelí. Ako podotkol organizátor ocenenia, občianske združenie Bystriny, tento ročník sa uskutočňuje v politicky a spoločensky komplikovanej situácii.„V roku 35. výročia Nežnej revolúcie sme znova svedkami vzopätia veľkej časti slovenskej verejnosti i predstaviteľov verejných inštitúcií voči oslabovaniu pilierov slobody a demokracie. Nie náhodou je tohto roku v čele udalosti motto, ktorým je titul výstavy slovenského umelca Jara Vargu – Mlčanie nás neochráni," informovali organizátori a doplnili, že scénu počas večera bude tvoriť práve jeho výstava plná transparentov s protestnými heslami. „Nie však takými, ako čakáte," podotkli organizátori ocenenia.Ako priblížil Varga, dielo je voľnou adaptáciou knihy Your Silence Will Not Protect You, teda Vaše ticho vás neochráni od afroamerickej spisovateľky a feministky Audre Lorde. Podľa umelca prináša istý odkaz a apel na transformovanie ticha väčšiny na „jazyk akcie“.„Komplexná „nasýtená“ interaktívna inštalácia reaguje na súčasný spletitý mediálny aj mentálny stav vecí a spoločenského prostredia. Ide o neustály, premenlivý stav individuality v zložitom spoločensko-kultúrnom prostredí, rozkolísaný vzťah jednotlivca a systému v turbulentných časoch a v mnohorakých jazykových podobách,“ priblížil Varga.Slávnostný večer bude moderovať Martin Staňo a hudobným hosťom bude skupina PARA. Ako uviedol primátor mesta Bratislava a basgitarista a spevák skupiny Matúš Vallo , Bielu vranu vnímajú ako významné uznanie pre tých, ktorí sa rozhodli nahlas postaviť proti nespravodlivosti, netransparentnosť či rozkrádaniu v krajine, a to bez ohľadu na to, či ide o celoslovenské alebo lokálne problémy.„Sme veľmi radi, že naším vystúpením môžeme prispieť k podpore tohto dôležitého úsilia,“ dodal Vallo. Organizátori avizujú aj niekoľko prekvapení. „O aktuálnej dobe pripravujeme výpoveď, ktorú budete môcť v premiére uvidieť naživo v Starej tržnici alebo sledovať na online streame. Ponúkne stretnutia s mnohými vzácnymi ľuďmi, ktorí sa rozhodli postaviť sa za správnu vec aj napriek riziku," doplnili organizátori.Organizátori súčasne upozornili, že tento ročník Bielej vrany už nebude vysielať Slovenská televízia a rozhlas , ale verejnosť si môže pozrieť živý prenos prostredníctvom online streamu. Organizátori súčasne pozývajú verejnosť na sledovanie odovzdávania ocenení aj do nezávislých kultúrnych centier a klubov na viacerých miestach na Slovensku.„Bielu vranu 2024 môžete sledovať napríklad v Stanica Žilina-Záriečie, CNK Záhrada - Banská Bystrica, Art Café - Banská Štiavnica, Podivný barón - Púchov, Pivnica pri studni - Detva," informovali organizátori. Rada Bielej vrany vybrala tento rok štyri silné príbehy spojené s kľúčovými oblasťami, ktoré v súčasnosti prechádzajú najťažšími skúškami.„Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie," uzavreli organizátori.