Legendárny album Baal R. Müllera vychádza po 30 rokoch v reedícii

Legendárny album Baal autorskej trojice Richard Müller, Andrej Šeban a Kamil Peteraj vychádza po 30 rokoch v obnovenej LP a CD reedícii. Album pôvodne vyšiel v roku 1991. Jeho obsahom sú piesne, ktoré táto trojica vytvorila pre rovnomennú divadelnú inscenáciu Bertolda Brechta, uvedenú v martinskom Divadle SNP. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





Veľký podiel na úspechu inscenácie mala práve hudba Richarda Müllera, Andreja Šebana a piesňové texty Kamila Peteraja.„Baal bol pre mňa krokom ďalej preto, že som sa naučil pracovať s automatickým bubeníkom Yamaha RX5, na ktorom sa okrem bicích slučiek dali robiť aj basové linky a mohli ste si vyberať z rôznych samplov. Práve na tomto prístroji som vytvoril základný zvuk projektu Baal a zároveň zaranžoval základy všetkých skladieb. Časť piesní je moja autorská práca, časť Richardova a niektoré vznikli ako naše spoločné improvizácie pri klavíri v Divadle hudby, kde sa to celé nahrávalo. Točili sme ešte do širokého analógového pásu a používali špičkový mixpult Neve,“ uviedol pre médiá Andrej Šeban. Zároveň si zaspomínal: „Divadlo hudby sídlilo kedysi v centre Bratislavy tam, kde dnes nájdeme kaviareň. Názov Divadlo hudby označoval pôvodný zmysel tohto priestoru, ako dieťa som sem chodieval na výchovné koncerty. Neskôr sa z toho stalo nahrávacie štúdio Opusu a teraz je to krčma. Aký fascinujúci vývoj!“Hoci v divadelnom predstavení spievali samotní herci, pesničky naspieval aj Richard Müller. Piesne tejto výnimočnej autorsko-interpretačnej trojice boli tak silné, že začali žiť vlastným životom (najmä Díva sa na nás Boh?) a dnes patria k tomu najlepšiemu, čo v slovenskej modernej populárnej hudbe vzniklo.Šeban zároveň dodáva kuriozitu: „Na premiére divadelnej hry Baal v martinskom Divadle SNP sa cez prestávku časť urazeného publika zdvihla a rozhorčene opustila sálu. Eštebáci určite zostali, aby mohli referovať. My sme hru s našou hudbou považovali za istý akt rebélie proti všeobecnému komunistickému malomeštiactvu, ktoré sa v tejto krajine veselo udržuje dodnes.“Album vychádza po 30 rokoch v obnovenej vinylovej verzii, ktorá je doplnená novým vydaním CD verzie. Hrajú a spievajú Richard Müller (spev, vokál, saxofón), Andrej Šeban (hudobné nástroje), Adriena Bartošová (spev), Zuzana Farkašová (spev).