Ikonický portrét Marilyn od Warhola vydražili za 195 miliónov dolárov

Ikonický portrét Marilyn Monroe z dielne Andyho Warhola v pondelok vydražili za 195 miliónov dolárov. Shot Sage Blue Marilyn sa tak stala najdrahším dielom amerického umelca, aké kedy predali v aukcii.

10.5.2022 (Webnoviny.sk) -Sieťotlač z roku 1964 zobrazuje detailný záber Monroe so žltými vlasmi, modrými tieňmi a červenými perami na modrom pozadí. Podľa newyorského aukčného domu Christie's sa tiež stala najdrahším vydraženým dielom z 20. storočia.Doterajším držiteľom rekordu bol Jean-Michel Basquiat, ktorého maľbu Untitled z roku 1982 vydražili v roku 2017 v aukčnej sieti Sotheby's za 110,5 milióna dolárov.Marilyn podľa Christie's v pondelok získal nemenovaný kupec. V čase, keď ohlásili dražbu, pritom odhadovali, že by jej predajná cena mohla dosiahnuť 200 miliónov dolárov.Výťažok z predaja poputuje na konto Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich, ktorá dala dielo do aukcie. Nadácia je zameraná na pomoc deťom so zdravotnou starostlivosťou a vzdelávacími programami.(1 EUR = 1,0559 USD)