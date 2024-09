Legendárny Jaromír Jágr v 52 rokoch začal svoju 37. profesionálnu sezónu a prekonal rekord Gordieho Howea

Jaromír Jágr začal svoju profikariéru v Kladne ešte v bývalom Československu v sezóne 1988/1989. V roku 2011 sa stal majoritným vlastníkom tohto klubu.



Do tímu sa vrátil ako hráč aj člen vedenia klubu v roku 2018 po tom, čo ukončil svoju kariéru v NHL. Tam strávil 24 sezón v rokoch 1990 - 2017 a nazbieral neuveriteľných 1921 bodov.



To ho stále radí na druhú priečku v produktivite celej histórie profiligy za fenomenálnym Wayneom Gretzkým. V rokoch 1991 a 1992 Jágr získal s klubom Pittsburgh Penguins dvakrát Stanleyho pohár.



V uplynulej sezóne 2023/2024 zasiahol v drese Kladna do 15 zápasov a zapísal si 4 asistencie.





19.9.2024 (SITA.sk) - Hokejový superveterán z Česka Jaromír Jágr vo veku 52 rokov začal svoju 37. profesionálnu sezónu. Útočník a zároveň spoluvlastník tímu Rytíŕi Kladno sa v 1. kole českej extraligy hneď aj zapísal do tabuľky produktivity.Jágr asistoval pri jedinom góle Kladna na ľade Pardubíc, jeho tím prehral s jedným z ašpirantov na titul hladko 1:5. Jágr odohral na krídle tretieho útoku Kladna 14:28 min. Slovenský obranca Pardubíc Peter Čerešňák si pripísal asistenciu pri góle na 5:1.Jágrova asistencia sa zrodila tak, že v presilovke vystrelil na brankára Romana Wlila a odrazený puk upratal do bránky Pardubíc center jeho útoku Matyáš Filip.Podľa zámorských médií sa Jágr stal vôbec najstarším hráčom, ktorý nastúpil do profesionálneho zápasu. Stalo sa tak 7 mesiacov a 3 dni po jeho 52. narodeninách. Prekonal tým rekord Gordieho Howea "Howe, známy ako ´Mr. Hockey´, mal 52 rokov a 11 dní, keď odohral svoj posledný zápas v NHL v roku 1980. Legendárny Kanaďan neskôr odohral ešte jedno striedanie za Detroit Vipers v International Hockey League v roku 1997 vo veku 69 rokov. Zomrel v roku 2016," napísal web ESPN.