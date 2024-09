Škrtel je novým športovým riaditeľom DAC Dunajská Streda: V prvom rade som vďačný

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel sa stal novým športovým riaditeľom DAC Dunajská Streda. Výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele to oznámil na štvrtkovej tlačovej konferencii. DAC je momentálne v neúplnej tabuľke Niké ligy na treťom mieste, na európskej pôde vypadol v tomto ročníku prekvapivo už v 2. predkole Konferenčnej ligy s azerbajdžanským klubom Zira.





Škrtel viedol Slovensko ako kapitán v premiére na ME v roku 2016. "Sokoli" postúpili na tomto turnaji do osemfinále, čo je ich doterajšie maximum na vrcholovom podujatí. Bývalý stopér bol aj na MS 2010 v JAR, čo je doposiaľ jediný svetový šampionát, na ktorom štartovali Slováci. Reprezentačnú kariéru ukončil v októbri 2019 a so 104 duelmi v národnom drese je na piatom mieste historických tabuliek."V prvom rade som vďačný. Chcem sa poďakovať majiteľovi klubu Oszkárovi Világimu aj výkonnému riaditeľovi za dôveru a šancu. Začína sa pre mňa nová etapa a verím, že tie skúsenosti, ktoré som nadobudol ako hráč, budem vedieť pretaviť do novej práce a novej pozície. Som rád, že táto šanca prišla a môžem sa vydať touto novou funkcionárskou cestou práve v tomto klube. Spravím všetko pre to, aby som nesklamal a naplnil svoju úlohu. aj ciele klubu," povedal na tlačovej konferencii Škrtel.Na klubovej úrovni zanechal najväčšiu stopu v Liverpoole, kde strávil osem rokov. S "Reds" získal v sezóne 2011/12 ligový pohár. V ligovej súťaži triumfoval dvakrát, najprv so Zenitom Petrohrad (2007) a o trinásť rokov neskôr s Istanbulom Basaksehir. Na konci kariéry pôsobil v Spartaku, s ktorým získal pred dvoma rokmi Slovenský pohár po finálovom triumfe nad tradičným rivalom Slovanom Bratislava. Štyrikrát bol ocenený ako najlepší futbalista Slovenska (2007, 2008, 2011, 2012) a raz ako hráč sezóny v Liverpoole (2012).Škrtelova budúcnosť sa dlho spájala práve so Spartakom. Na tlačovej konferencii priznal, že ponuka od tohto klubu dlho neprichádzala a do DAC zamieril aj v dôsledku nezhôd s novými majiteľmi. "Nikdy som netajil, a ani nebudem, že som fanúšik Trnavy. Momentálne však musím oddeliť emócie od profesionálneho života. Udalosti, ktoré sa týkali aj majiteľov, sa vyvinuli tak, že som tu. Chcel som zostať na Slovensku, boli aj ponuky v zahraničí, pre mňa však nezaujímavé," vysvetlil 39-ročný funkcionár. Pri prijatí ponuky od Dunajskej Stredy zavážilo aj jej zázemie, ktoré niektorí považujú na najlepšie na Slovensku: "Nebolo to kľúčové, ale určite je to jeden z faktorov, ktorý zavážil. Či už akadémia, A-mužstvo alebo štadión. Keď som sem prišiel ešte vlani, cítil som sa ako v Turecku alebo v Anglicku."Samotný klub očakáva, že bývalý hráč prinesie skúsenosti a prístup z popredných líg. Van Daele priznal, že práve na tom stroskotala tohtoročná európska cesta DAC. Proti azerbajdžanskej Zire bol v pozícii favorita, na pôde súpera však "vybuchol" a utrpel prehru 0:4. Azerbajdžanský celok zvládol víťazne ešte aj odvetu v MOL Aréne (2:1). "Martin má skúseností so svetovým futbalom ako jeden z mála ľudí na Slovensku. Môže nám pomôcť v lepšej príprave a prístupe, ako napríklad v prípade zápasu v Azerbajdžane. Neboli sme poriadne pripravení, mysleli sme si, že sme príliš dobrí, o tom to celé bolo. Práve v takýchto prípadoch nám môže pomôcť Martin. Momentálne nie je prestupové okno a má priestor pozorovať a prísť s nápadmi," povedal výkonný riaditeľ.Škrtel momentálne ešte hrá na amatérskej úrovni za svoju rodnú obec Ráztočno, ktorá pôsobí v ôsmej lige. "Máme dva až tri zápasy, ktoré sa prekrývajú Ráztočnu a DAC, nejako to budem musieť vyriešiť. To hovorím samozrejme s odľahčením, DAC je jednoznačne priorita," uzavrel Škrtel.