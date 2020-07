Legendárny Messi sa dostal do Klubu 700, ale najviac gólov aj tak nastrieľal Bican

Suverénne najviac gólov strelil Čech

Historické poradie najlepších futbalových kanonierov a členov Klubu 700:



Josef Bican (ČR/Rak.) Rapid Viedeň, Admira Viedeň, Slavia Praha, FC Vítkovice, FC Hradec Králové, Dynamo Praha, Rakúsko, Československo, Protektorát Čechy a Morava - 805 gólov v rokoch 1931 - 1955

Romário (Braz.) Vasco da Gama, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Brazília - 772 / 1985 - 2007

Pelé (Braz.) FC Santos, New York Cosmos - 767 / 1957 - 1977

Ferenc Puskás (Maď.) Honvéd Budapešť, Real Madrid, Maďarsko - 746 / 1943 - 1966

Gerd Müller (Nem.) 1861 Nördlingen, Bayern Mníchov, Fort Lauderdale Strikers - 735 / 1962 - 1981

Cristiano Ronaldo (Portug.) Sporting Lisabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turín - 726 / 2002 - 2020?

Lionel Messi (Arg.) FC Barcelona - 700 / 2005 - 2020?





1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Premenený pokutový kop Lionela Messiho proti Atléticu Madrid v posledný júnový deň roka 2020 znamenal dovŕšenie 700-gólovej hranice. Tridsaťtriročný argentínsky futbalista sa stal siedmym členom Klubu 700, teda prominentných kanonierov, ktorí vo svojej kariére nastrieľali 700 a viac gólov. Informuje o tom na svojom webe aj BBC.Štatistici pripomínajú, že 700. gól Messiho prišiel 14 mesiacov po jeho 600. góle. Na čele historicky najúspešnejších strelcov zatiaľ suverénne tróni Čech narodený vo Viedni Josef Bican. Počítanie gólov pri jeho mene sa v rokoch 1931 - 1955 zastavilo na čísle 805.Podľa štatistického portálu Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation iba siedmi futbalisti dosiahli v histórii minimálne 700 gólov. Sú nimi spomenutý Bican (805), Brazílčania Romário (772) a Pelé (767), Maďar Ferenc Puskás (746), Nemec Gerd Müller (735) a Portugalčan Cristiano Ronaldo (726). Ronaldo dosiahol hranicu 700 gólov v októbri 2019, pred Messim má však aj vekový náskok, keďže má 35 rokov.O takmer bezporuchovom gólostroji menom Messi vypovedajú aj ďalšie štatistiky. Viac než 40 gólov v súčte klubových a reprezentačných zásahov dosiahol v každom z uplynulých jedenástich rokov. Viac než 50 gólov strelil v deviatich z desiatich rokov.Táto úctyhodná šnúra sa akiste preruší, keďže v roku 2020 sa pre koronavírus tri mesiace vôbec nehralo a Messi dosiaľ má na konte "len" 11 gólov. V sumáre aktuálnej sezóny La Ligy dosiahol 22 gólov a to je o 5 viac ako druhý v tabuľke strelcov najvyššej španielskej súťaže Francúz Karim Benzema Zaujímavý je aj pohľad na spôsoby, akými Messi dostáva loptu za chrbát súperových brankárov. Až 582 zo 700 gólov strelil obľúbenou ľavou nohou, pravačkou ich bolo 92. Messi nie je vyhlásený hlavičkár, keďže týmto spôsobom skóroval "iba" 24-krát. Dôležité sú aj údaje gólov zo štandardných situácií. Messi premenil v profikariére 52 priamych kopov a 90 pokutových kopov. Až 580-krát sa tešil z gólu dosiahnutého zvnútra šestnástky a 120-krát mimo nej.Messiho 700 gólov treba rozdeliť na 630 v drese FC Barcelona a 70 v reprezentácii Argentíny. V katalánskom veľkoklube na to potreboval 724 a v drese "La Albiceleste" 138 zápasov. Fenomenálny Argentínčan až 441 svojich gólov strelil v La Lige, čím je suverénne najlepší strelec tejto prestížnej súťaže v histórii. Cristiano Ronaldo dosiahol 311 gólov v drese Realu Madrid pred svojím odchodom do Juventusu Turín.