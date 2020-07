Natália Hejková je v basketbale pojmom, stala sa najúspešnejšou trénerkou ženskej Euroligy

Členka Siene slávy FIBA

Zlato aj striebro z ME

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenku Natáliu Hejkovú vyhlásili za najúspešnejšiu trénerku modernej éry ženskej basketbalovej Euroligy. Informuje o tom oficiálny web Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).Skúsená 66-ročná odborníčka od sezóny 1996/1997 až päťkrát získala titul v uvedenej súťaži a podarilo sa jej to s troma klubmi v troch rôznych dekádach - dvakrát s Ružomberkom (1999 a 2000), dvakrát so Spartakom Moskva (2007 a 2008) a raz z USK Praha (2015). V pražskom klube pôsobí doteraz.Druhý za Hejkovou skončil Francúz Laurent Buffard, ktorý získal dvakrát titul ako lodivod US Olympic Valenciennes-Orchies (2002 a 2004). Na tretiu priečku sa dostal Nemec Olaf Lange za dve prvenstvá s ruským Jekaterinburgom (2013 a 2016).Za nimi nasledujú Španiel Lucas Mondelo, Francúz Olivier Hirsch, ďalší Španieli Miguel Méndez (všetci po dva tituly) a Roberto Íňiguez, Čech Jan Bobrovský, Rus Igor Grudin a Američanka Pokey Chatmanová (všetci jeden titul).Hejkovú v lete 2019 uviedli do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Je držiteľkou viacerých klubových rekordov na Slovensku.Celkovo získala 22 titulov klubovej majsterky svojej krajiny. K desiatimi slovenským pridala 7 českých, 3 československé a 2 ruské tituly.Na reprezentačnej úrovni bola v roku 1997 asistentkou Tibora Vasiľka, keď Slovenky skončili strieborné na ME v Budapešti.Ako hlavná trénerka reprezentácie Slovenska obsadila 8. miesto na MS v roku 1998 a 4. miesto na ME 1999 v Poľsku.S reprezentáciou Ruska získala ako asistentka trénera Igora Grudina titul majsteriek Európy v roku 2007 a bronz na olympijských hrách 2008 v Pekingu.Slovenská basketbalová asociácia (SBA) ju vyhlásila za Trénerku storočia na Slovensku.