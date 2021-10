Legendárny Pelé je po operácii v domácom liečení, musí podstúpiť chemoterapiu

Častejšie boxoval do vzduchu

Je silnejší ako predtým

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Brazílsky futbalový kráľ Pelé je už v domácom liečení po chirurgickom zákroku, ktorý absolvoval ešte 4. septembra v Sao Paule. Počas neho mu z pravej steny hrubého čreva odstránili nádor. Po operácii strávil niekoľko dní na Jednotke intenzívnej starostlivosti aj iných oddeleniach Nemocnice Alberta Einsteina.Vedenie nemocnice aktuálne informovalo, že Pelé ešte musí podstúpiť chemoterapiu. Slovku rakovina sa však brazílski lekári vyhli. Rovnako ho nespomenul ani 80-ročný slávny pacient vo svojom odkaze fanúšikom. Informoval o tom portál ORF."Keď je cesta náročná, musíte oslavovať každý krok. Je pravda, že už nemôžem skákať, ale v posledných dňoch som boxoval do vzduchu častejšie ako zvyčajne” napísal Pelé v príspevku na Instagrame. Dcéra niekdajšej futbalovej superhviezdy Kely Nascimentová ešte pred jej odchodom z nemocnice fanúšikov ubezpečila, že Pelé sa cíti dobre a bude v poriadku."Je silnejší ako predtým a ďalej sa bude liečiť a zotavovať doma. Chcem sa poďakovať za všetky priateľské a povzbudzujúce slová, ktoré sme od fanúšikov dostali za posledný mesiac," vyhlásila Nascimentová.Legenda FC Santos aj celého brazílskeho futbalu a tiež autor viac než tisícky gólov Pelé mal v ostatných desiatich rokoch viacero problémov so zdravím. Po operácii náhrady bedrového kĺbu v roku 2012 musel istý čas na verejnosti používať invalidný vozík a chodítka, neskôr absolvoval aj operačné zákroky na obličkách a prostate. Pelé je majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 a so 77 gólmi je historicky najlepší strelec reprezentácie Brazílie.