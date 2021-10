Tipos extraliga: Slovan vyhral v Nitre a vystriedal ju na čele, prvé body Košíc

Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v piatkovom dueli 4. kola Tipos extraligy na ľade HK Nitra 8:5 a svojho súpera vystriedali na čele tabuľky najvyššej súťaže. Prvé body v novej ligovej sezóne si pripísali Košice vďaka triumfu nad Liptovským Mikulášom 5:2 a odpútali sa z dna tabuľky.



V drese Slovana sa Samuel Takáč zaskvel piatimi (1+4) a Brant Harris (1+3) štyrmi bodmi, Nitre nepomohli tri góly Róberta Vargu. "Belasí" vedú tabuľku o skóre pred trojicou tímov s rovnakým ziskom deviatich bodov - Poprad, Banská Bystrica i Michalovce zhodne vyhrali svoje piatkové duely. Slovanu však hrozí odrátanie troch bodov za previnenie voči Súťažnému poriadku SZĽH v dueli 1. kola. Nitra klesla na piatu priečku, pod ňou sú Nové Zámky, ktoré deklasovali Prešov 8:1 aj vďaka hetriku Juraja Šišku.



Pri svojej premiére v drese Banskej Bystrice skóroval ruský útočník Nikita Ščerbak a spečatil triumf 3:1 na ľade Trenčína. Majstrovský Zvolen prehral s Michalovcami 3:4. Košice s Mikulášom otočili z 0:2. "Oceliarov" nasmeroval za víťazstvom útočník Marek Bartánus, ktorý ziskom 3 bodov za 2 góly a 1 asistenciu prekonal métu 400 bodov v najvyššej slovenskej súťaži.

4.kolo Tipos extraligy:





HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (1:2, 4:0, 0:0)



Góly: 17. Slovák (McPherson, Bartánus), 27. Bartánus (Saucerman, Lapšanský), 28. Chovan, 33. Bartánus (McPherson, Saucerman), 38. Klhůfek (Pereskokov) - 8. Ventelä (Šepelev, Uhrík), 16. Ventelä (Paločko, Obdržálek). Rozhodovali: T. Orolin, Štefik - Ordzovenský, Stanzel, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Lapšanský (Koš.) 10 min. OT + DKZ za nešp. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 476 divákov.



HC Košice: Riečický - Saucerman, Wehrs, Tansey, Deyl, Romančík, Cibák, Novota, Jacko - Bartánus, Slovák, McPherson - Pereskokov, Chovan, Klhůfek - Lapšanský, Havrila, Belluš - Vaculík, Milý, Frič

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Šepelev, Ventelä, Salija, Kurali, Mezovský, Ilenčík, Droppa - Obdržálek, Hovorka, Paločko - Jurík, Walega, Michalík - Uhrík, Urban, Kriška - Kalousek, Petráš, Haluška - Fehérpataky

Košičania nastúpili s cieľom získať prvé body v sezóne, ale vstup do zápasu mali lepší Liptáci. Domáci obranca Deyl v 2. minúte nevyužil sľubnú šancu, na druhej strane hostia nič nevyťažili z viacerých striel v presilovke v 5. minúte. O tri minúty domáci nepokryli obrancu Ventelu, ktorý prestrelil Riečického - 0:1. Prvá tretina priniesla svižný hokej s viacerými šancami na oboch stranách a s pohotovými zákrokmi brankárov. V početnej výhode domácich v 14. minúte mali najväčšiu šancu Liptáci, ale Hovorka v nádejnej pozícii neskóroval. V 16. minúte to už hosťom vyšlo, keď Ventelä v presilovke zúročil ich tlak - 0:2. Dvojgólový náskok im vydržal iba necelú minútu, keďže ich pozičnú chybu v strednom pásme využil po úniku Slovák po McPhersonovej prihrávke - 1:2.

Liptáci boli v úvode druhej časti aktívni, vypracovali si viacero nebezpečných pokusov, ale šance Hovorku či Obdržálka ostali nevyužité. V 27. minúte domáci vyrovnali v presilovue, v ktorej Bartánus tečoval pokus Saucermana - 2:2. Presne o 60 sekúnd už "oceliari" viedli, keď Klhůfek zakryl výhľad brankára Vošvrdu, ktorý kapituloval po strele Chovana - 3:2. Domáci získali sebaistotu, Liptákov v nasledujúcich minútach nepúšťali na dostrel Riiečického bránky a často sa dokázali usadiť pred Vošvrdom. Z obliehania jeho bránky vyťažili aj v presilovke v 33. minúte, keď Bartánus tečoval puk od McPhersona - 4:2. Znížiť mohol v 38. minúte Michalík, no po jeho strele do žŕdky sa potvrdilo známe nedáš-dostaneš. Z protiútoku sa k strele bez prípravy dostal Klhůfek a zvýšil na 5:2.



Tretia tretina bola o snahe hostí vrátiť sa do zápasu. V 48. minúte sa dostali k presilovke, v ktorej síce Riečického viackrát ohrozili, ale neprekonali. O päť minút mali 74-sekundovú početnú výhodu o dvoch hráčov, ale ani v nej neprekvapili obranu Košičanov na čele s brankárom Riečickým. Bartánus mohol v 55. minúte spečatiť hetrik, ale brankár Vošvrda mu zmaril radosť efektným zákrokom.

HK Dukla Trenčín – HC 05 Banská Bystrica 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 48. Tybor (Mikyska, Starosta) – 16. Tamáši (Šoltés, Berger), 32. Tamáši (Ďatelinka, Kabáč), 53. Ščerbak (Ihnačák). Rozhodovali: Konc st., Kalina – Bogdaň, Valo, vylúčenia: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1321 divákov



Trenčín: Valent – Crinon, Kudla, Lemcke, Starosta, Meszároš, Nemčík, Martiška – Tybor, Mikyska, Honzek – Rehuš, Paukovček, Valach – Beták, Švec, Minárik – Krajčovič, Stránský, Krajč

Banská Bystrica: Gajan – Breton, Brejčák, Cardwell, Ďatelinka, Crevier-Morin, Bdžoch, Jendroľ – Bubela, Ihnačák, Ščerbak – Fossier, Berger, Šoltés – Vašaš, Gabor, Mistele – Výhonský, Tamáši, Kabáč

Bystričania vstúpili do zápasu aktívnejšie a už po 90 sekundách sa po zadovke Fossiera dostal do šance Berger, no ani na dvakrát neprekonal Valenta. Na druhej strane sa dostal Švec k odrazenému puku pred Gajanom, no skóre sa nemenilo. Hostí potom posadilo na koňa vylúčenie Stránskeho, ktoré ešte zostalo nepotrestané, no Bystrica sa už z druhej presilovky dokázal presadiť. Hákovanie Minárika potrestal pri početnej výhode v 16. minúte strelou spomedzi kruhov Tamáši, keď hostia vyšachovali obranu súpera.

Aj v druhej časti zápasu bola výraznejšia aktivita na hokejkách Bystričanov, doráźka Kabáča po strele Tamášiho na konci 24. minúty však ich náskok nezveľadila. Trenčania sa k ohrozeniu bránky súpera dostávali sporadicky a k vyrovnaniu im nepomohla ani presilovka pri vylúčení Creviera-Morina. Naopak, druhýkrát sa zapísal do streleckej listiny Tamáši, ktorý sa najlepšie zorientoval v neprehľadnej situácii pred bránkou Duly v 32. minúte a zvýšil na 2:0. V závere tretiny sa Trenčania snažili o kontaktný zásah, Gajan však držal čisté konto.

Domáci na začiatku tretej tretiny zvýšili aktivitu, v ktorej ich pribrzdil faul Šveca, no presilovku Bystrica nevyužila. Trenčania sa dočkali gólu v 48. minúte, keď Tybor pokusom pop hornú žŕdku rýchlo využil početnú výhodu pri treste Fossiera. Vyrovnania sa však domáci nedočkali, po chybe v obrane Dukly spečatila triumf "baranov" ich nová akvizícia Ščerbak gólom na 3:1. Trenčín už nedokázal skórovať ani pri hre bez brankára.

HC Nové Zámky - HC GROTTO Prešov 8:1 (3:0, 1:1, 4:0)



Góly: 11. Kurbatov (Barto, Ligas), 14. Šiška (Klempa, Števuliak), 17. Šiška (Klempa, Števuliak), 27. Hrabčák (Roman), 46. Jackson, 51. Ondrušek (Tóth, Hrabčák), 55. Šiška (Varga, Reini), 60. Števuliak (Varga) - 33. Šimun (Klíma, Sýkora). Rozhodovali: Goga, Žák - Jurčiak, Kacej, vylúčení: 5:5 na 2 min, Bača (Prešov) 5+DKZ, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 1340 divákov.



Nové Zámky: Lackovič - Hatala, Holenda, Ligas, Bull, Roman, Reini, Hrabčák, Knižka- Števuliak, Šiška, Klempa - Varga, Jackson, Farley - Mišiak, Barto, Kurbatov - Hrabčák, Ferenyi, Ondrušek - Tóth

Prešov: Petrík (15. Bespalov) - Jendroľ, Turan, Bakala Rais, Ľalík, Ružička, Bača, Fekiač - Zagrapan, Fekiač, Šimun, Žilka, Čacho, Charbonneau - Sýkora, Klíma, Jokinen - Krasničan, Miškuf, Magdolen

Prvú šancu v zápase mali hostia, no Šimuna v nájazde vychytal brankár Lackovič, ktorý tentokrát dostal prednosť pred Švédom Engstrandom. Potom si oba tímy zahrali presilovku, no skóre zápasu otvoril v rovnovážnom stave Kurbatov. Ruský krídelník využil prečíslenie domácich a prekonal Petríka. O tri minúty neskôr už viedli domáci o dva góly, Šiška z dobrej pozície spomedzi kruhov nezaváhal. Tréner Prešova Ernest Bokroš zareagoval, keď poslal do bránky Bespalova, ale krátko na to ho prekonal druhým gólom Šiška a stanovil skóre prvej tretiny.



Domáci útočník mal šancu aj na začiatku druhej tretiny, ale tentoraz sa nepresadil, na opačnej strane mohol znížiť Šimun. Šiška mohol zavŕšiť hetrik aj neskôr, ale v prečíslení skvele zasiahol Bespalov. Domáci mali viac z hry a gólovo ho vyjadrili v 27. minúte, keď sa presadil Hrabčák. Prešov potom znížil v presilovej hre, faul Mišiaka potrestal Šimun.



V tretej tretine domáci kontrolovali hru a pridali ďalšie štyri góly: V 46. minúte Jackson poslal puk do odkrytej bránky a potrestal vylúčenie Prešova. V 51. minúte sa po spolupráci Tótha s Hrabčákom presadil Ondrušek. Šiška v 55. minúte zavŕšil hetrik a tri sekundy pred koncom spečatil triumf Novozámčanov Števuliak. .

HKM Zvolen – HK Dukla Ingema Michalovce 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)



Góly: 25. Török (Puliš, Kotvan), 31. Ully (Roy, Puliš), 58. Csányi (Marcinek, Hraško) – 25. Fournier (Galamboš), 27. Žitný (T. Bokroš, Cameranesi), 34. Cameranesi (Fournier, Žitný), 48. Žitný (Pavlin) Rozhodovali: P. Stano, Výleta – Knižka, Frimmel, vylúčení na 2 min: 7:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 814 divákov.



HKM Zvolen: Rahm – Hraško, Hain, Roy, Kotvan, Kubka, S. Barcík Meliško – M. Jedlička, Viedenský (35. Ďuriš), Zuzin – Török, Puliš, Ully – Saracino, J. Mikúš, Marcinek – Chlepčok, Gubančok, Csányi

Dukla Michalovce: Kaarlehto – T. Bokroš, Macejko, Pavlin, Stripai, Valtola, Ťavoda – Žitný, Cameranesi, Keränen – B. Mráz, Suja, Erkinjuntti – Fournier, Galamboš, Regenda – Kukuča, Tibenský, Chalupa

Prvá tretina gól nepriniesla, šancí bolo pomenej, ale úvodná už v prvej minúte, keď sa mohol ujať teč Keränena. V štvrtej minúte sa domáci dostali do prečíslenia, konkrétne Zuzin s Jedličkom, druhý menovaný nedokázal zakončiť pred odkrytou bránkou. Neuspel ani o pár sekúnd zblízka a neujal sa ani dobrý teč Viedenského. Michalovce mali potom pasáž, v ktorej trochu pritlačili súpera, no menšiu príležitosť mal iba Žitný. V trinástej minúte na opačnej strane pohrozil dvakrát Puliš, najprv zblízka nepokoril Kaarlehta a následne z uhla neposlal puk do poloprázdnej svätyne Dukly. V šestnástej minúte po peknej akcii Michaloviec a prihrávke Suja triafal Fournier do žŕdky.



Góly padali až v strednom dejstve. Do vedenia išiel Zvolen v 25. minúte, keď z pravého kruhu šikovne poslal puk medzi žrde Török. Hostia odpovedali o dvadsať sekúnd, pretože Fournier obkorčuľoval bránku a zasunul puk do nej pri žrdi, Rahm sa nestihol premiestniť. A to nebolo zo strany hokejistov z východu republiky všetko. V 27. minúte totiž využili prečíslenie, zodpovednosť zobral na seba Žitný, keď neprihral, ale strieľal nekompromisne z pravej strany. Z 1:0 bolo razom 1:2. Domáci však zdvihli hlavy, hrali dve presilovky v rade a v tej druhej vyrovnali. Z ľavého kruhu sa trafil do odkrytej bránky Ully. Početnú výhodu však do druhej prestávky využili aj Michalovčania. Cameranesi bol voľný pri pravej žŕdke a pohotovo poslal svoj tím do vedenia – 2:3. Zvolenu sa však nešťastne zranil Viedenský, ktorý po nevinnom strete putoval s podozrením na otras mozgu do nemocnice.



Na začiatku tretej tretiny Nevyužila Dukla viac než minútovú početnú výhodu o dvoch hráčov. Rahma nepokorili Cameranesi a Fournier v dobrých príležitostiach. Podarilo sa to až neskôr Žitnému v presilovke piatich proti štyrom, keď z vrchnej časti pravého kruhu dobre vystrelil, gólman HKM mal zakrytý výhľad a kapituloval – 2:4. Majster sa potom taktiež snažil skórovať, najmä v presilovke, no Mikúš mieril tesne vedľa a Ullyho vychytal Kaarlehto. V piatich proti piatim neuspel zblízka na dvakrát ani voľný Csányi. Michalovce mohli ešte vytrestať dva útočné fauly súpera, ale Žitný mieril do žŕdky a nezaknihoval hetrik. V závere napokon zdramatizoval duel Csányi z pohotovej dorážky, znížil na 3:4. Zvolen následne odvolal brankára, hral v šestici a Csányi voľný z metra nevyrovnal. Napokon duel ukončil sporný faul Mikúša na Suju v strednom pásme, ´bryndziari´ tak prišli o možnosť streliť štvrtý gól.

HK Nitra – HC Slovan Bratislava 5:8 (3:3, 1:2, 1:3)



Góly: 6. Varga (Hrnka, Raskob), 8. Holešinský (Rockwood, Krivošík), 16. Varga (Vitáloš, Bodák), 29. Varga (Baláž, Bodák), 46. Hrnka (Tvrdoň) - 3. Gašpar (Takáč, Harris), 13. Harris (Takáč), 17. Matoušek (Maier, Urbánek), 29. Maier (Jääskeläinen), 33. Urbánek (Harris, Takáč), 49. Yogan (Jääskeläinen), 49. Takáč (Valach), 52. Gašpar (Takáč, Harris) Rozhodovali: Müllner, Snášel - Hercog, Šoltés, vylúčení: 7:6, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0



Nitra: O’Connor (33. Honzík) – Mezei, Raskob, Pupák, Š. Nemec, Vitáloš, Bodák, Socha – Tvrdoň, Hrnka, Buček – Krivošík, Rockwood, Holešinský – Bajtek, Baláž, R. Varga – Múčka, Sýkora, Drábek - Zöld

Slovan: Hlavaj (16. Gudlevskis) - Golian, Mackenzie, Sersen, Gachulinec, Maier, J. Valach, Štajnoch - Takáč, Harris, Gašpar - Yogan, Rapuzzi, Jääskeläinen - Matoušek, Zigo, Urbánek - J. Sukeľ, Kytnár, Lukošík

Už úvodná tretina priniesla veľmi zaujímavú prestrelku. V 3. minúte všetko odštartoval gólom v presilovej hre hosťujúci Gašpar. Rovnakou kartou odpovedal o tri minúty Varga. V 8. minúte výborne sklepol letiaci puk Rockwood, z čoho profitoval Holešinský - 2:1. Aj druhý gól “belasých” padol v početnej výhode, keď sa presadil Harris. Vedenie vrátil Nitre v 16. minúte druhým gólom Varga, ktorý tiež vyhnal z brány Hlavaja. Radosť “corgoňov” trvala iba 14 sekúnd a na 3:3 vyrovnal Matoušek.



V 23. minúte sa ocitol v úniku Rapuzzi, no bekhendový blafák zastavil betón O’Connora. V 28. minúte sa puk odrazil Maierovi a ten vrátil Slovanu vedenie. Opäť však prišla expresne rýchla odpoveď. O dvadsať sekúnd zavŕšil hetrik v zápase Varga. Strelecká prevaha hostí však zabezpečila, že po štyridsiatich minútach bol stav 4:5. Piatym gólom vyhnal Urbánek z brány O’Connora.



Gólové hody pokračovali aj v treťom dejstve. V 46. minúte vyrovnával na 5:5 v presilovej hre Hrnka. Následne však Slovan definitívne rozhodol o osude zápasu tromi gólmi v rade. Postupne sa presadili Yogan, Takáč a Gašpar. V trinásťgólovej prestrelke tak získali 3 body hostia.

HK Spišská Nová Ves - HK Poprad 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)



Góly: 22. Mešár (Šišovský, Bortňák), 36. Skokan (Svitana, Drgoň), 47. Handlovský (Bjalončík, Rymsha), 49. Livingston (Rymsha, Svitana). Rozhodovali: Korba, Fridrich – Crman, Janiga, vylúčení: 10:9, navyše: Rapáč - Ulrych obaja 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 2256 divákov

Spišiaci prečkali úvodnú tretinu bez ujmy, na začiatku druhého dejstva však po veľkej chybe inkasovali. Nedokázali vyhodiť puk z vlastného pásma, za čo ich potrestal Mesar. V 36. minúte zvýšil na 2:0 pre "kamzíkov" Skokan po akcii Svitanu s Drgoňom. V záverečnej tretine poistili triumf hostí Handlovský a Livingston.