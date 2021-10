Legendárny Pelé oslavoval narodeniny, nevedel sa dočkať torty

Slovo rakovina nepadlo

Najlepší hráč minulého storočia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Kráľ futbalu Pelé oslávil sobotňajšie 81. narodeniny v kruhu najbližších rovnako ako pred rokom okrúhlu osemdesiatku. Od rodinných príslušníkov dostal sladkú tortu v tvare futbalovej lopty, na ktorej si hneď aj pochutnal.Chuť na sladké avizovala legenda už pred samotnou oslavou, keď na sociálnych sieťach v angličtine aj portugalčine prezentoval Pelé otázku svojim fanúšikom, či mu takýto darček pripravili. "Moje narodeniny sa blížia. Už ste mi upiekli tortu?" pýtal sa. Upozornil na to web news.yahoo.com.Pelé má v ostatnom období rôzne zdravotné problémy. V úvode septembra podstúpil chirurgický zákrok, ktorým mu z pravej steny hrubého čreva odstránili nádor. Po operácii strávil niekoľko dní na Jednotke intenzívnej starostlivosti aj iných oddeleniach Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule.Pelého však po prepustení do domáceho liečenia ešte čakala chemoterapia, no slovku rakovina sa brazílski lekári vyhli. Rovnako ho v úvode októbra nespomenul ani slávny pacient vo svojom odkaze fanúšikom.Legenda FC Santos aj celého brazílskeho futbalu a tiež autor viac než tisícky gólov Pelé má viacero problémov so zdravím už približne desať rokov. Po operácii náhrady bedrového kĺbu v roku 2012 musel istý čas na verejnosti používať invalidný vozík a chodítka, neskôr absolvoval aj operačné zákroky na obličkách a prostate.Pelé je majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 a so 77 gólmi je historicky najlepší strelec reprezentácie Brazílie. Na klubovej úrovni Pelé pozbieral s tímom FC Santos 10 ligových titulov v štáte Sao Paulo, šesťkrát sa stal celkovým majstrom Brazílie a so svojím materským klubom pridal aj dva triumfy v Juhoamerickom pohári osloboditeľov - Copa Libertadores (1962, 1963). V Európe však nikdy nepôsobil.Kariéru ukončil v americkom tíme New York Cosmos (1975 - 1977) a postaral sa o založenie tradície futbalu pod názvom "soccer" v USA.Po skončení kariéry sa Edson Arantes do Nascimento (tak znie Pelého celé meno - pozn.) stal v rokoch 1995 - 1998 brazílskym ministrom športu. V roku 2000 si spoločne s Argentínčanom Diegom Maradonom prevzali cenu pre najlepšieho hráča 20. storočia.Zatiaľ čo Pelého svojimi hlasmi podporili členovia FIFA, už zosnulý Maradona dominoval v "online" hlasovaní fanúšikov. Neskôr sa Pelé angažoval v charite a pracoval aj ako ambasádor dobrej vôle v Organizácii spojených národov.Chvíľu aj podnikal v športovom biznise. V dňoch 17.-18. septembra 1994 sa uskutočnila historická návšteva Pelého pod Tatrami. Bola to celosvetová reklama, keď spolu s reprezentáciou legiend brazílskeho futbalu zavítal na Slovensko