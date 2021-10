Adam Žampa je priebežne na 26. priečke, na čele Leitinger

Rakúsky lyžiar Roland Leitinger sa usadil na čele po 1. kole úvodného obrovského slalomu Svetového pohára 2021/2022. Na domácom svahu v Söldene prekvapujúco viedol v nedeľu o 19 stotín sekundy pred Francúzom Mathieu Faivrem, tretí bol Švajčiar Marco Odermatt (+0,21). Slovák Adam Žampa sa prebojoval do 2. kola, zašiel 26. najlepší čas, keď za lídrom zaostal o 1,73 s. Jeho brat Andreas sa nezmestil do postupovej tridsiatky, skončil na 43. mieste (+2,77).





Muži absolvovali úvodnú súťaž zimy na ľadovci Rettenbach v ideálnych podmienkach. Z elitnej 15-ky sa najlepšie vydarilo 1. kolo Faivremu, ktorý výborne zvládol náročnú strminu a dostal sa do vedenia. S číslom 19 však šokoval favoritov domáci Leitinger. Tridsaťročný pretekár, ktorého dosiaľ najlepším umiestením v obrovskom slalome boli dve šieste miesta, profitoval z výborného finišu a Faivreho zdolal o 19 stotín. Druhé kolo sľubovalo drámu, keďže až 12 pretekárov sa zmestilo do jednej sekundy. Štvrtý bol priebežne Slovinec Žan Kranjec s odstupom 0,27 na lídra, piaty Švajčiar Gino Caviezel (+0,35), obhajcovi veľkého glóbusu i malého za obrák Alexisovi Pinturaultovi patrila šiesta priečka (+0,57).Hneď po Leitingerovi sa vydal na trať Adam Žampa s číslom 20. Preteky rozbehol sľubne, v strednej časti však nabral vyše sekundovú stratu a v cieli mal manko 1,73 s na lídra. Priebežne sa zaradil na 19. pozíciu. V ďalšom priebehu ho však predbehlo už len sedem lyžiarov, takže sa zmestil do postupovej tridsiatky. Jeho bratovi Andreasovi, ktorý štartoval s 54-kou, sa to nepodarilo, od postupu ho delilo 75 stotín. "Sú to extrémne vyrovnané preteky a je vidieť, že level je vysoko. Ja som išiel v hornej časti super, v strede som stratil, išiel som veľmi rovno na bránku. Chcel som to dole spustiť a to ma zachránilo. Mám stratu 1,73, vzhľadom na tú chybu to je super. Verím, že v druhom kole podám top výkon. Chcem vyťažiť maximum," uviedol Adam Žampa pre TASR.