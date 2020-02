Legendárny Pelé sa zdráha opustiť vlastný dom, pretože bez pomoci nedokáže chodiť

Pomáha si krokovacím chodítkom

Má náhradný bedrový kĺb

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Brazílska futbalová legenda Pelé sa zdráha opustiť vlastný dom, pretože bez pomoci nedokáže chodiť. Uviedol to jeho syn Edinho.Už 79-ročného Pelého, všeobecne považovaného za najlepšieho futbalistu všetkých čias, vlani hospitalizovali pre ťažkú infekciu močových ciest.Postretli ho taktiež problémy s bedrom a momentálne si pri chôdzi pomáha krokovacím chodítkom pre seniorov. Počas niektorých nedávnych vystúpení sa dokonca ukázal na invalidnom vozíku."Predstavte si tohto kráľa, ktorý bol vždy impozantný človek. Dnes nemôže dobre chodiť. Je z toho v rozpakoch, nechce chodiť von. Nechce, aby ho niekto videl, nechce robiť prakticky čokoľvek, čo súvisí s opustením domu," povedal pre brazílsku televíziu Globo Pelého syn Edinho.Trojnásobného majstra sveta v ostatných rokoch trápia početné zdravotné patálie. "Je dosť krehký. Má náhradný bedrový kĺb, no nemal primeranú alebo ideálnu rehabilitáciu, takže teraz má problém s pohybom a vyvolalo to uňho depresiu," dodal Edinho.Tento rok v júni uplynie 50 rokov od víťazstva Brazílie na MS 1970 v Mexiku, kde bol Pelé jednou z ústredných postáv "kanárikov". Vtedajšie brazílske mužstvo pod vedením trénerského mága Mária Zagalla mnohí dodnes považujú za najlepší tím všetkých čias. Okrem Pelého v ňom hrali velikáni ako Jairzinho, Carlos Alberto či Rivelino.