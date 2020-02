Réway nenakopol svoju kariéru ani pri Jágrovi a trénuje s „kamzíkmi“ z Popradu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - V tíme HK Poprad sa počas reprezentačnej prestávky udialo viacero hráčskych zmien a ďalšia sa možno chystá. Pod Tatrami trénuje útočník Martin Réway, informuje o tom facebookový profil tohto tipsportligistu.Réway sa v uplynulých mesiacoch snažil nakopnúť kariéru v českom Kladne . Zrejme sa mu to nepodarilo, lebo posledný súťažný zápas v drese "Rytierov" odohral ešte na sklonku roka 2019. Celkovo absolvoval 17 zápasov s bilanciou žiadny gól a šesť asistencií.Réway je bronzový medailista z majstrovstiev sveta do 20 rokov spred piatich rokov, dokonca bol vtedy v Toronte a Montreale jedným z lídrov slovenského tímu. Neskôr mu lekári zistili problémy so srdcom a na jeden rok si dal od hokeja pauzu.Odvtedy sa 25-ročný kreatívny útočník snaží uchytiť na vyššej či nižšej hokejovej úrovni, ale zatiaľ sa mu nedarí. Skúsil to v tíme zámorskej AHL Laval Rocket , v drese Slovana Bratislava v KHL aj v druhej najvyššej švédskej súťaži v mužstve Tingryds AIF či dokonca treťoligovom Dolnom Kubíne. Všade to bolo len na niekoľko zápasov.