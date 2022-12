Legendárny Pražský výběr bude koncertovať v Bratislave

Legendárny Pražský výběr sa po dlhom čase vracia do Bratislavy v najslávnejšej zostave. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín, Jiří Hrubeš odohrajú špeciálny klubový koncert v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC) 21. apríla 2023 v rámci koncertnej série Danube Music Day. V programe figuruje aj DJ Roxtar.



Organizátor koncertu pripomína, že Pražský výběr vznikol v polovici 70. rokov minulého storočia. "Začínali v ťažkých časoch, ktoré nepriali slobodnému mysleniu. Závan slobody v Československu opätovne zavanul medzi mladými ľuďmi, ktorí sa spoločne s predchádzajúcou generáciou disidentov nechceli zmieriť s totalitnými pravidlami. Zo spojenia rockovej a džezovej scény vzišli muzikanti novej vlny," približujú zoskupenie, ktoré v textoch ironicky a trefne poukazovalo na absurditu doby. "To ich stálo miesto na javiskách, keď prišiel trojročný zákaz. Ľudia na nich však nezabudli. Pražský výběr sa stal jednou z najvplyvnejších skupín v Československu a potvrdil tvrdenie, že rokenrol dopomohol k pádu železnej opony. To ocenili aj Rolling Stones či Frank Zappa, keď sa s nimi stretli na spoločných koncertoch," dodávajú organizátori koncertu, na ktorom zaznejú nové úpravy z legendárnej nahrávky Straka v hrsti aj výber z ďalších albumov.