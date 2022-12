Skupina No Name vydáva to najlepšie za 25 rokov na vinyle

Skupina No Name vydáva prvý vinyl v histórii kapely. Kompilácia nesie názov The Best of 25 a ponúka celkom 23 piesní.





"Skladby sme vyberali debatou medzi sebou podľa toho, čo pre nás ktorá pieseň znamenala. Samozrejme, sme zvážili aj odozvu u poslucháčov. Bestofka dokonale mapuje naše celé úspešné obdobie. Prvá pieseň výberovky je Ty a Tvoja sestra, ktorá nám vlastnou tvorbou definitívne otvorila dvere do slovenského éteru. Pre časový limit vinylu zostali mnohé piesne mimo výber. Ale dohodli sme sa s vydavateľom na dvojalbume, takže zadanie určuje kapacitu. Je tam teda všetko podstatné od Sestry až po Vianoce s Božidarou," rekapituluje líder kapely Igor Timko.No Name hrajú v zložení Igor Timko, Dušan Timko, Ivan Timko, Roman Timko, Zoli Sallai a Pavol Jakab. Kapela je na scéne už 26 rokov. Dvojvinyl The Best of 25 je prvý v celej histórii kapely."Sami sme milo prekvapení, že sa vinylovky vracajú na trh. V branži sa už potichu žartuje, že nás čaká návrat ku kazetám. Začínali sme hrať v časoch, keď platne a kazety akurát končili. Po 26 rokoch koncertovania sú tu znova časy, keď sa zase vinyl stáva trendy. Naša The Best of 25 je pekná limitka a zberateľský kúsok," dodáva Timko.Vizuál dvojvinylu realizoval grafik Peter Brutovský, ktorý ho poňal surealisticky. Na obale je mnoho inotajov a piktogramov, ktoré znázorňujú názvy jednotlivých hitov skupiny."Ako deti sme mali gramofón, ale teraz na Ježiška som si zaželal nový. Verím, že ho prinesie. Mám staré platne Rolling Stones, Elánu a mnohé ďalšie. Stále som to odkladal, takže naša výberovka je impulzom aj pre nás," hovorí líder kapely.