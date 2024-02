Legendy AC/DC prídu do Bratislavy, vystúpia v rámci turné Power UP 2024

Slovensko si v lete zapíše do zoznamu legendárnych kapiel ďalšie super meno. Práve dnes ohlásila skupina AC/DC koncertné Power Up Tour Europe 2024, ktoré nazvali podľa ich najnovšieho albumu Power Up, vydaného v novembri 2020. AC/DC odohrajú 21 koncertov v desiatich európskych krajinách a v zozname nechýba ani Bratislava. Na letisku vo Vajnoroch sa predstavia 21. júla. Predaj vstupeniek sa začne 16. februára.



Power Up bude prvým turné Austrálčanov po ôsmich rokoch. AC/DC vystúpia v zostave Brian Johnson (spev), Angus Young (sólová gitara), Stevie Young (rytmická gitara), Matt Laug (bicie), podľa správ zvnútra kapely by mal byť novým basgitaristom na turné Chris Chaney, ktorý v zostave nahradí Cliffa Williamsa.

Skupina AC/DC je na scéne už 50 rokov. Založili ju bratia Youngovci v austrálskom Sydney v novembri 1973. Prvý koncert odohrali 31. decembra 1973 v Sydney. Vo februári 1975 vydali debutový austrálsky album High Voltage. V roku 1976 skupina presídlila do Anglicka a v júni realizovali prvé britské turné, o rok neskôr aj v Spojených štátoch. Úspešné boli ich albumy Highway To Hell (1979) a Back In Black (1980). V novembri 2014 vydali šestnástu štúdiovku s názvom Rock Or Bust a v novembri 2020 sedemnásty album Power Up. Predaj ich platní celosvetovo prevýšil 200 miliónov kópií. V roku 2003 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

AC/DC – POWER UP TOUR

EUROPE 2024



Naživo na Slovensku



21. Júla Bratislava (Vajnory - Staré letisko)

