Jakub Prachař o filme Franta mimozemšťan: Ide o jednu z mojich najživotnejších rolí (rozhovor)

12.2.2024 (SITA.sk) - Obľúbený český herec Jakub Prachař sa najnovšie predstaví v hlavnej dvojrole v novej komédii Rudolfa Havlíka s názvom Franta mimozemšťan. V rozhovore prezradil, na čo sa môžu diváci tešiť a tiež niekoľko zaujímavostí z natáčania tohto filmu.Neviem presne, čo diváci oceňujú, ale osobne si myslím, že je dôležité zabaviť nielen ich, ale aj seba. Keď človek sám seba rozosmeje a baví, potom to môže preniesť na diváka. Kvalitný humor pozná český a slovenský divák, a snažím sa vytvárať obsah, ktorý ich pobaví.Franta mimozemšťan je film, ktorý chce nielen pobaviť divákov, ale aj sa ich dotknúť a vyvolať jemné zamyslenie. Kombinovať komédiu a sci-fi nie je ľahká úloha, ale verím, že sme dosiahli perfektnú rovnováhu medzi oboma žánrami. Film je ako výborný guláš s pridaním trošky halušiek - dostáva určitú kvalitu.Príprava na dvojitú rolu nie je jednoduchá, ale paradoxne ma bavila. Hranie dvoch postáv môže byť výzva, ale keď sa človek venuje práci na každej postave individuálne a nastaví hranice, dá sa to zvládnuť. Mám rád výzvy a myslím si, že ide o jednu z mojich najživotnejších rolí.Natáčali sme v stredných Čechách, simulujúc moravskú atmosféru. Myslím si, že sme úspešne zachytili krásnu atmosféru moravskej dediny, a som rád, že je film situovaný na Morave. Táto lokalita pridáva filmu špeciálny kúsok autenticity a zázraku.S Terezou Vodičkovou sme spolupracovali na nastavení hraníc a vykreslení tejto transformácie. Franta je postava, ktorá sa dostáva do nečakaných situácií, a bolo zábavné a náročné zároveň pracovať na tejto dvojitej postave. Hranice sme museli nastaviť tak, aby bolo pre divákov aj hercov jasné, čo sa deje, a myslím si, že sa nám to podarilo nadštandardne.Scenár ma okamžite zaujal, a téma mimozemšťanov v komédii mi prišla fascinujúca. Už od detstva som bol fascinovaný knihami o mimozemšťanoch, a pre mňa je to téma plná zázrakov. Myslím si, že medzi nami mimozemšťania už dávno žijú, a možno sa to dozvieme ešte počas nášho života.Najväčšou výzvou je udržať konzistenciu postáv a ich správania v rámci príbehu. Musíte byť schopný kombinovať inteligenciu s humorom a udržiavať konzistentné postavy, aby vznikol kvalitný film. Je to o ukorigovaní svojej inteligencie a nájsť správnu rovnováhu.Rudolf Havlík ma fascinuje svojím prístupom k práci. Myslím si, že je to kvalitný režisér a pracovať s ním je potešením. Jeho vedenie a podpora sú pre mňa veľkým prínosom ako hercovi.Humor je niečo, čo sa môže líšiť, ale podľa mňa máme podobný pohľad na humor ako Angličania. Ľudia majú radi rôzne druhy humoru, a je to vec vkusu a kontextu doby. Jazyk a kultúra môžu ovplyvniť humor, ale základný princíp zábavy je univerzálny.Jednou z najzábavnejších scén bolo nahrávanie milostnej predohry medzi Frantom mimozemšťanom a jeho pozemskou manželkou. Bolo to zábavné a náročné zároveň, ale myslím si, že sme dosiahli výborný výsledok, a táto scéna je dôležitá pre vývoj postavy.