Légia Sloboda Ruska bojujúca na strane Ukrajiny vyzýva ruských vojakov, aby sa vzdali alebo obrátili zbrane proti Kremľu

16.8.2024 (SITA.sk) - Ruská dobrovoľnícka formácia Légia Sloboda Ruska, ktorá bojuje na strane Ukrajiny, vyzýva ruských vojakov, aby sa vzdali s možnosťou vstupu do ukrajinskej armády.Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie légie na Telegrame.„Vaši politickí inštruktori, sediaci v teplom úzadí, nástojčivo odporúčajú nevzdávať sa, ale radšej sa nechať vyhodiť do vzduchu vlastným granátom. Ale stovky ruských vojakov to ignorujú a rozhodli sa radšej žiť ako zomrieť pre novú medailu alebo ďalší Gerasimovovov kaštieľ. Toto riešenie je zdravou alternatívou k bezduchej smrti. Vyzývame všetkých vojakov ruských ozbrojených síl, aby sa dobrovoľne vzdali ozbrojeným silám Ukrajiny, ako to urobili vaši súdruhovia. A pre tých, ktorí majú chuť pokračovať v boji za normálnu budúcnosť Ruska, zostáva železná možnosť vstúpiť do légie. Sme pripravení komunikovať s každým, kto prejaví túžbu obrátiť zbrane proti Kremľu,“ uvádza sa vo vyhlásení smerom k vojakom ruskej armády.