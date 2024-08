Fico chce odvolať Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu, zneužíva protesty na ochranu finančných záujmov svojej rodiny (video)

Nepadne ministerka, ale naivný Šimečka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nadácia odmieta podozrenia

16.8.2024 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zneužíva demokraciu, demokratické inštitúty, ako sú protesty, na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny.V piatkovom videu to v reakcii na informácie Ministerstva kultúry SR (MK SR) o financovaní nadácie Milana Šimečku z verejných zdrojov uviedol predseda vlády SR Robert Fico. Dodal tiež, že navrhne vládnej koalícii, aby podala návrh na odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady SR.„Ak dnes pán Šimečka odkazuje, že je za návrhom na odvolanie ministerky kultúry, ktorá okrem ohrozenia finančných záujmov pána Šimečku neurobila nič nedemokratické alebo neštandardné, ja pánovi Šimečkovi odkazujem, že navrhnem vládnej koalícii, aby za takéto hrubé zneužívanie demokratických inštitútov podala návrh na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu NR SR a aby sa o návrhu na odvolanie ministerky kultúry a pána Šimečku konala spoločná rozprava,“ povedal Fico s tým, že to bude zábava, čo všetko sa Slovensko dozvie.„A ak k realizácii tohto návrhu dôjde, výsledkom bude, že nepadne ministerka, ale naivný pán Šimečka. No a o pár dní sa porozprávame o odvolávaní ministra spravodlivosti Borisa Suska a jeho Salieriho, bývalej ministerky spravodlivosti pani Kolíkovej,“ dodal premiér a doplnil, že zábava bude ešte väčšia.Návrhy na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a ministra spravodlivosti Borisa Suska v piatok do parlamentu podali tri opozičné strany – PS, SaS KDH . Ministerku treba podľa opozície odvolať skôr, ako dôsledky jej činov budú fatálne. Minister spravodlivosti sa podľa opozičných politikov spreneveril justícii a nestojí na strane spravodlivosti.Nadácia Milana Šimečku odmietla podozrenia o ovplyvňovaní prezentované na štvrtkovej tlačovej konferencii MK SR. Nadácia tiež odmietla tvrdenia o tom, že by z finančných prostriedkov profitovala rodina zosnulého Milana Šimečku, po ktorom je pomenovaná.Milan Šimečka bol starým otcom lídra PS. Bol filozofom, spisovateľom, publicistom a disidentom. Nadáciu založili rok po jeho smrti jeho priatelia, s cieľom podporovať a spájať ľudí, ktorým je blízky duchovný odkaz Milana Šimečku.