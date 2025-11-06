|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 6.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Renáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. novembra 2025
Légia Slobody Ruska spálila desiatky lokomotív ruských nákladných vlakov
Ruské hnutie odporu proti kremeľskému režimu Légia Slobody Ruska vykonalo sériu úspešných operácií zameraných na ruskú vojenskú logistickú infraštruktúru, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Informuje ...
Zdieľať
6.11.2025 (SITA.sk) - Ruské hnutie odporu proti kremeľskému režimu Légia Slobody Ruska vykonalo sériu úspešných operácií zameraných na ruskú vojenskú logistickú infraštruktúru, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Hnutie Légia Slobody Ruska je aktívne od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a v súčasnosti sú jedným z najväčších a najúčinnejších hnutí odporu pôsobiacich v Rusku, uviedlo ukrajinské vojenské spravodajstvo. Ich útoky zasiahli lokomotívy používané ruskými silami na prepravu zbraní, munície a vybavenia pre vojenské operácie proti Ukrajine.
„Molotovove koktaily účastníkov podzemného odporu spálili riadiace a energetické systémy desiatok motorov, ktoré sa používali na prepravu vojenského nákladu. Tieto útoky výrazne spomalili pohyb nepriateľských zdrojov a ovplyvnili stabilitu zásobovania jednotiek ruskej armády na fronte," dodal Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Légia Slobody Ruska spálila desiatky lokomotív ruských nákladných vlakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Légia Slobody Ruska je aktívne od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a v súčasnosti sú jedným z najväčších a najúčinnejších hnutí odporu pôsobiacich v Rusku, uviedlo ukrajinské vojenské spravodajstvo. Ich útoky zasiahli lokomotívy používané ruskými silami na prepravu zbraní, munície a vybavenia pre vojenské operácie proti Ukrajine.
„Molotovove koktaily účastníkov podzemného odporu spálili riadiace a energetické systémy desiatok motorov, ktoré sa používali na prepravu vojenského nákladu. Tieto útoky výrazne spomalili pohyb nepriateľských zdrojov a ovplyvnili stabilitu zásobovania jednotiek ruskej armády na fronte," dodal Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Légia Slobody Ruska spálila desiatky lokomotív ruských nákladných vlakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislava schválila rozpočet na budúci rok, hovorí o výraznom znižovaní zadlženosti
Bratislava schválila rozpočet na budúci rok, hovorí o výraznom znižovaní zadlženosti
<< predchádzajúci článok
Vyšetrovateľka obvinila 16-ročného chlapca z vraždy mladej ženy, jej telo bolo nájdené v štádiu rozkladu – VIDEO
Vyšetrovateľka obvinila 16-ročného chlapca z vraždy mladej ženy, jej telo bolo nájdené v štádiu rozkladu – VIDEO